Vara dice que le "da vergüenza" los últimos acontecimientos de la política nacional

"Yo de esa política ya me he dado de baja hace tiempo, no quiero saber nada", ha resaltado Fernández Vara en una entrevista este miércoles en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que no tiene "nada que ver con ese mundo".

En ese sentido, y a preguntas sobre la marcha del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, Fernández Vara ha asegurado que no tiene "una posición formada", ya que él vive "al margen de eso" porque está "muy ocupado y muy centrado en las cosas de Extremadura" como su "obligación".

Y es que, según ha lamentado, "llevamos cinco o seis años nada más que de elecciones en elecciones", ante lo que ha considerado que "o uno se baja de ese carro, o realmente nos metemos todos en la misma dinámica", tras lo que ha insistido en que "de esa dinámica no quiero saber nada".

AFECTA "A UNOS MÁS QUE A OTROS"

En cualquier caso, el dirigente socialista extremeño ha admitido que esta situación "nos afecta a todos", aunque ha apuntado que "a unos más que otros", ya que según ha recordado, en Extremadura "por suerte" existe "un adecuado funcionamiento de las instituciones, y se habla".

Así, Vara ha puesto como ejemplo que en la toma de posesión la pasada semana de un nuevo diputado del PP en la Asamblea de Extremadura, en sustitución de Consuelo Rodríguez Piríz tras su fallecimiento, "el aplauso fue unánime de todos los grupos políticos, para él, para una persona que se incopora en la tarea activa de la política", algo que le "llenó de orgullo".

Ante esta situación, el presidente extremeño ha instado a que "no nos comparen, porque no es verdad", con el "ambiente irrespirable que hay en otros sitios, en el que se están insultando y diciendo las cosas que se están diciendo", ha dicho.

"A mi que no me comparen, entre otras cosas, porque algunos hacemos un esfuerzo para que eso sea así, y por intentar que el ambiente en la política extremeña sea respirable", ha destacado Fernández Vara, quien ha asegurado que él está "agobiando y preocupado por los problemas de la ciudadanía" derivados del coronavirus.