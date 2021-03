Arturo Valls decide ignorar el desacertado chiste de un concursante: "Haremos como si no hubiera pasado"

Los chistes de los concursantes de ¡Ahora caigo! se han convertido en un clásico del programa de Antena 3, pero mientras que unos hacen disfrutar a Arturo Valls y a los espectadores, otros llegan a dar vergüenza ajena.

Esta segunda opción fue la que sucedió este miércoles en el chiste que contó Juanpa antes de ser eliminado y caer por la trampilla de ¡Ahora caigo! tras fallar una de las preguntas que le formuló el presentador sobre una canción de Joaquín Sabina.

Juanpa, en '¡Ahora caigo!'. ATRESMEDIA

"¿Puedo contar un chiste?", pidió el concursante: "Esto es un niño que le dice a su madre: Mamá, mamá, ¿por qué me pones verduras si sabes que no me gustan? Y ella le contesta: Cállate que me ha costado mucho meter a tu abuelo en la olla".

Tras acabar, Valls afirmó: "No te he entendido: ¿Le ha costado qué?", a lo que el concursante volvió a contar el chiste, sorprendiendo al valenciano: "Pero Juanpa, por favor...".

"Vamos a hacer como si no hubiera pasado nada, cuéntanos un chiste...", señaló Valls ignorando la desafortunada gracia del concursante, que le contestó: "Es que no me sé otro". Tras su afirmación, la trampilla se abrió dejando caer a Juanpa, eliminándole del concurso.