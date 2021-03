El padre de Meghan Markle acusa al príncipe Harry de no cuidar a su hija durante su depresión

Thomas Markle, padre de Meghan Markle, ha hablado en exclusiva esta semana para RTL Germany, donde se pronunció sobre la famosa entrevista de su hija y el príncipe Harry con Oprah Winfrey.

A pesar de que había diversos temas en los que el Thomas podría haber opinado, el padre de Meghan ha hecho alusión a las revelaciones de la duquesa sobre sus pensamientos suicidas mientras era miembro de la familia real británica.

“Yo estaba preocupado por ella, y preocupado porque nadie estaba cuidándola. Harry y su hermano eran responsables de cuidarla porque ambos ven a psicólogos”, afirmó.

Además, Thomas Markle hizo hincapié en que su hija jamás tuvo pensamientos de ese tipo antes de llegar a formar parte de la familia real: "Ella nunca había tenido un problema así antes en su vida".

Pero sus declaraciones no han quedado ahí, ya que el padre de Meghan Markle parece querer una tregua con su hija después de haberse posicionado en contra de ella en varias ocasiones: "Estoy aquí y ella puede comunicarse conmigo cuando quiera. Son unas tres horas en coche para venir a verme o ir a verla. Solo tiene que contactarme, ella no me ha perdido, así que estoy listo en cualquier momento que ella lo esté".