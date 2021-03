Montcada i Reixac homenajea a las 174 víctimas del paso a nivel del tren con fe en que se adjudique el soterramiento

La población barcelonesa de Montcada i Reixac ha recordado este miércoles a las 174 personas que han muerto atropelladas por el tren en el municipio a lo largo de la historia. En un acto de homenaje muy restringido con motivo de la Covid, el Ayuntamiento y la plataforma que reivindica el soterramiento han lamentado el elevado número de víctimas, a la vez que se han mostrado esperanzados en que este 2021 se puedan licitar las obras para eliminar el riesgo de las vías.

"Estamos a punto del soterramiento", ha asegurado la alcaldesa, Laura Campos, en alusión a la partida que el Estado tiene reservada en los presupuestos de este año. Campos ha recordado que Adif dijo que tiene casi acabado el proyecto constructivo, pendiente de dos informes técnicos antes de llevarlo al Consejo de Ministros.

Después de que el año pasado el estado de alarma obligase a suspender el acto anual de homenaje, este miércoles Montcada ha querido recuperar el gesto de recuerdo hacia las víctimas del tren. Lo ha hecho, no obstante, con un formato muy reducido, sin vecinos, solo con la participación institucional y de la Plataforma Tracte Just Soterrament Total. A pesar de las restricciones, no han faltado los tradicionales claveles blancos en el monolito de recuerdo a las víctimas, con una flor para cada una de las personas atropelladas.

Más allá del cambio de formato, Campos ha destacado que este año el acto ha llegado en una situación "bien diferente", ya que es la primera vez que el estado español tiene reservada una parte del presupuesto "con nombres y apellidos" para afrontar el soterramiento de las vías de la R2 en Montcada. "Ojalá que el año que viene hagamos este acto con las máquinas trabajando en algún punto del trazado", ha augurado la alcaldesa, que ha recordado que en los últimos cálculos de Adif sitúan la licitación de las obras durante la segunda mitad de este 2021.

La alcaldesa ha asegurado que el inicio del soterramiento será "un antes y un después en una ciudad que está cuarteada y estigmatizada". "Con estas obras hemos de poder coser una cicatriz, una herida abierta que separa y aleja los barrios", ha añadido, esperando que el soterramiento sirva para "parar el goteo de víctimas". Campos ha asegurado que "las 174 muertes son un precio muy alto que se ha tenido que pagar para conseguir una ciudad más segura".

A pesar de celebrar el supuesto inicio próximo de las obras, la alcaldesa también ha advertido a los vecinos que las actuaciones para hacer el soterramiento serán "largas y molestas", y se ha comprometido a trabajar para minimizar el impacto. "Valdrá la pena. Montcada no será nunca más la misma", ha asegurado.

A su vez, la plataforma pro soterramiento ha aplaudido los avances hechos por el estado español a la hora de eliminar las vías de la superficie, pero ha pedido mantener viva la reivindicación "hasta que las obras no sean una realidad". La portavoz Anna Solano ha instado a los responsables políticos y al movimiento vecinal a "seguir trabajando juntos hasta conseguir el soterramiento total".

Mientras que no llegue este día, Solano ha reclamado al estado español y la Generalitat que velen para garantizar la seguridad de los pasos a nivel y evitar nuevos atropellos. Se ha referido así a las averías de la señalización, a la falta de bancos para que las personas mayores puedan esperar sentadas antes de cruzar las vías y a la falta de espacios diferenciados claros para vehículos y peatones. Una serie de deficiencias que ha exigido reparar.

Después del acto de este miércoles, el municipio prepara una nueva edición de las Jornadas del Soterramiento, que se celebrarán a mediados de abril.