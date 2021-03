Sanidad propondrá retomar ya la vacunación con AstraZeneca si la EMA concluye este jueves que no provoca los trombos

El Gobierno propondrá retomar ya la vacunación con AstraZeneca si este jueves la Agencia Europea del Medicamento (EMA) concluye de su evaluación sobre los trombos que se han registrado en personas vacunadas que estos episodios no tienen una relación causal con el suero de la Universidad de Oxford. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, no ha querido este miércoles adelantar acontecimientos, pero se ha mostrado favorable a seguir la recomendación que haga esta agencia europea y no prolongar la suspensión cautelar que el lunes se acordó para "al menos" dos semanas.

"Vamos a esperar a lo que diga el Comité de Vigilancia Farmacológica [de la EMA] y estaremos a expensas de lo que diga", ha afirmado Darias al término de un Consejo Interterritorial que, de momento, como única nueva decisión ha acordado que se facilitará a los profesionales sanitarios "documentación con indicaciones" sobre los eventos de trombosis que han provocado la alarma sobre la vacuna de AstraZeneca.

Son, ha explicado, "preguntas y respuestas más frecuentes para orientar a los profesionales sanitarios sobre estos casos".

En relación con la vacuna de AstraZeneca, Darias ha insistido en que habrá que esperar a lo que diga la EMA este jueves. Si los resultados de su evaluación son concluyentes -porque no ha excluido que pida "más tiempo" para decidir-, la ministra convocará un nuevo Consejo Interterritorial para que la decisión sea compartida. No obstante, ha señalado que la propuesta de su Ministerio será reanudar la vacunación si la EMA determina que debe hacerse.

Así, ha recordado que el lunes se decidió parar las inyecciones "al menos" durante 14 días, lo que "no significa que tengamos que superar los 14 días" y que dependerá de lo que diga la EMA este jueves.

Hasta entonces, Darias ha dicho que "en principio no hay otro plan" sobre qué hacer con las personas que estaban programadas para vacunarse con AstraZeneca o incluso con aquellas que ya han recibido la primera dosis y, ante la alarma suscitada por los casos de trombos, no quieren ponerse la segunda.

"Tranquilidad"

Ante esta situación, Darias solo ha mandado un mensaje de "tranquilidad", en la vacuna, porque como las demás que se administran en la UE, fue autorizada por la EMA porque "son seguras, eficaces y salvan vidas". También en el sistema de vigilancia farmacológica, que "funciona".

Darias ha insistido en que de momento las notificaciones oficiales hablan solo de tres casos en España, de entre 935.000 personas a las que se ha inoculado la vacuna de AstraZeneca. Sobre posibles casos adicionales, la ministra ha señalado que no hay más notificados en el sistema de vigilancia del Ministerio de Sanidad.

En todo caso, los posibles efectos secundarios graves de la vacuna AstraZeneca están provocando preocupación en los profesionales esenciales que, como maestros, policías o militares, llevan semanas inoculándosela. La respuesta de Darias a esta inquietud ha sido simplemente que se decidió suspender temporalmente la vacunación porque "necesitábamos ese tiempo para que la EMA adoptara una respuesta a estas señales [los eventos trombóticos] para seguir generando confianza".

"Son casos puntuales y muy concretos. Esperemos que la EMA podrá dar respuesta a estas señales. Es importante seguir con el proceso de vacunación para conseguir cuanto antes la inmunidad colectiva".

Más dosis de Pfizer

Tampoco de momento está claro si será posible suplir totalmente con otras vacunas la de AstraZeneca si se determina que no debe seguir administrándose.

Darias ha informado de que Pfizer hará una entrega adicional de cuatro millones de dosis este trimestre a la UE y que adelantará entre abril y junio los 10 millones que tenía previsto librar en el tercer trimestre. Son 14 millones en total de los que el 10% -1,4 millones- le corresponderán a España.

"El objetivo que tiene la UE y el Gobierno es vacunar, vacunar y vacunar. Por lo tanto, cuantas más [dosis] tengamos alcanzaremos antes la inmunidad colectiva", ha señalado. "Esto tiene que ver con el incremento de Pfizer para seguir vacunando a toda la población".