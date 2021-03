Los salarios de la hostelería se hunden un 36% durante la pandemia... pero la nómina en otros sectores sí 'reverdece'

El coste laboral experimentó un desplome histórico con la llegada de la pandemia, pero se recuperó en los últimos meses de 2020. El dinero que destina una empresa mensualmente por cada trabajador (tanto por las remuneraciones como por las cotizaciones sociales) varía en función de la evolución económica, por lo que puede constituir un indicador muy útil para evaluar este último año, en el que muchos negocios han tenido que acudir a los ERTE para mantenerse a flote. Durante el confinamiento, cayó en picado; y con la desescalada, empezó a moderarse, aunque algunos sectores, como la hostelería, han salido más perjudicados que otros considerados esenciales.

No obstante, esa recuperación no llegó a alcanzar los niveles de 2019, pues, tanto el coste laboral (remuneraciones y cotizaciones sociales) como el coste salarial (salario base, complementos, pagos por horas extra, pagos atrasados) descendieron un 0,1 y 0,7% respectivamente, encadenando así tres trimestres de descensos, según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la última Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL).

Concretamente, el coste laboral descendió a los 2.752,26 euros por trabajador (-0,1% respecto al mismo periodo de 2019) en el cuarto trimestre de 2020. Una cifra que dista mucho de la del segundo trimestre, cuando se registró la mayor caída en 20 años (8,3%), y que continúa con la tendencia a la reactivación que ya se detectó en el tercero (-0,2%).

El efecto de los ERTE

Lo que ocurre es que muchos trabajadores entraron en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) con la crisis sanitaria y, por tanto, sus ingresos no son salarios, sino prestaciones abonadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Por ende, las empresas siguen manteniendo a estos trabajadores en su plantilla, pero el coste mensual por cada empleado disminuye.

Ahora bien, de ese gasto total, ¿cuánto se destina a las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social y cuánto a la remuneración del propio trabajador? Según los datos del último trimestre de 2020, de esos 2.752,26 euros de media que gasta una empresa por cada empleado, 2.061,32 corresponden a salarios (0,7% menos que el año pasado), 634,57 euros a cotizaciones (crece un 1,4%) y el resto corresponde a indemnizaciones, prestaciones sociales, etc.

"Los datos reflejan un fuerte descenso de los costes laborales por trabajador, que se explican por el efecto de los ERTE, gracias a los cuales se sostuvieron millones de empleos, pero las empresas se ahorraron los salarios que pagó el Estado", explica a 20minutos Luis Zarapuz, economista del sindicato Comisiones Obreras (CC OO). Además, "las cotizaciones sociales a cargo de los empleadores de estos trabajadores, así como de los que se reincorporan a la actividad, tienen exoneraciones", recuerda el INE.

"La recuperación seguramente se traduzca en un aumento de los costes laborales y salariales"

Y es que, según explica el economista, no hay una relación directa entre la evolución económica y la evolución de los costes laborales, pues son indicadores que pueden avanzar en sentidos muy diferentes. "Por ejemplo, lo habitual es que cuando cae la economía, cuando entra en recesión, los costes laborales por trabajador aumenten; ya que por un lado aumentan los costes de despido y, por otro lado, normalmente se despide a trabajadores más precarios y con menor salario, por lo que los costes laborales de los trabajadores que se mantienen en la estadística aumentan". Esos costes de despido, por tanto, no han subido en gran parte por ese efecto de los ERTE en el empleo.

"El dato del cuarto trimestre de 2020 es ligeramente inferior al del mismo periodo de 2019, pero eso, por sí mismo, no nos dice nada" asegura Zarapuz. La recuperación dice, "seguramente se traduzca en un aumento de los costes laborales y salariales, en la medida que los trabajadores en ERTE que siguen figurando en la estadística se reincorporen y las empresas vayan asumiendo de nuevo el pago de esos salarios".

La hostelería, el sector más afectado: los salarios descendieron un 36,2%

Como ya vienen poniendo de relieve desde el sector, la hostelería ha sido la más castigada por la pandemia. El confinamiento, las restricciones enfocadas a bares y restaurantes y los toques de queda nocturnos han ido debilitando a los negocios de los hosteleros, muchos de ellos abocados a cerrar sus persianas de forma definitiva.

El coste laboral empezó a caer en picado durante el segundo trimestre de 2020, y los datos de octubre a diciembre confirman que el descenso sigue su curso, pese a la desescalada que se inició por ese entonces. Respecto al mismo periodo de 2019, el sector de la hostelería ha sido el que presentó la mayor bajada, un 33,3%, hasta los 1.113,5 euros por trabajador, con un desplome de sus salarios del 36,2% (784,15 euros de salario medio).

La cultura ha sido el otro gran perjudicado. A pesar de haber sido una de las fuentes principales de evasión de los ciudadanos durante el confinamiento, las actividades artísticas y de entretenimiento experimentaron una caída de un 7,8%, hasta los 1.817,53 de gasto laboral mensual por trabajador. Los salarios también se redujeron un 9,2%, hasta los 1.272,97 euros de media que recibe un empleado del sector en materia de salario.

Las actividades de transporte y almacenamiento también fueron de las que mayores descensos han registrado (-6,5%).

"El descenso de los costes por trabajador en los sectores más afectados por la pandemia se explica precisamente por el efecto de los ERTE, que han aligerado los costes laborales de las empresas, sosteniendo gran parte de su empleo. En el momento que esté generalizada la vacunación y pueda retomarse una cierta normalidad, esperamos una fuerte recuperación de la actividad y el empleo en estos sectores más relacionados con el ocio, el turismo y la hostelería", afirma el economista, marcando la fecha de reactivación para "el próximo verano".

Las actividades esenciales se mantienen estables

En el lado contrario se sitúan las actividades consideradas esenciales, que son las que menos afectadas se han visto por la situación actual: el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, el de agua, las actividades de saneamiento, gestiones de residuos y descontaminación, la construcción, la información, las comunicaciones, actividades financieras y de seguros, administración pública y educación y sanidad.

En cuanto a los salarios, los que más han crecido son los de trabajadores de industrias extractivas, educación y actividades inmobiliarias, con subidas superiores al 5% respecto al mismo periodo del año pasado.

Coste salarial por secciones de actividad

Concretamente, y según los datos aportados por el INE, estos son los costes salariales medios por trabajador según la actividad, y su variación respecto a 2019:

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado: 4.721,60 euros (+0,1%) Actividades financieras y de seguros: 3.957,33 euros al mes (+2,1%) Información y comunicaciones: 3.158,69 euros al mes (+0,7%) Industrias extractivas: 3.112,56 euros al mes (+5,5%) Administración pública y defensa: 2.739,62 euros al mes (+4,3%) Actividades profesionales, científicas y técnicas: 2.605,96 euros al mes (+1%) Industria manufacturera: 2.402,09 euros al mes (-1,3%) Actividades sanitarias y de servicios sociales: 2.308,44 euros al mes (+0,7%) Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación: 2.292,96 euros al mes (+1,7%) Construcción: 2.117,23 euros al mes (+1,5%) Actividades inmobiliarias: 2.109,99 euros (+5,1%) Educación: 2.052,51 euros (+5,3%) Transporte y almacenamiento: 1.973,60 euros al mes (-7,6%) Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos: 1.757,84 euros al mes (-2,4%) Otros servicios: 1.401,64 euros al mes (-1,1%) Actividades administrativas y servicios auxiliares: 1.397,39 euros al mes (-1,2%) Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento: 1.373,97 euros al mes (-9,2%) Hostelería: 784,15 euros al mes (-36,2%)

Cabe destacar que precisamente la mayoría de los costes salariales que más han disminuido corresponden a los salarios más bajos del ranking.

País Vasco, Madrid, Navarra y Cataluña: las comunidades con sueldos más elevados

Por comunidades autónomas, los costes laborales más altos se registraron en el País Vasco (3.273 euros), Madrid (3.218,5 euros), Navarra (3.109,5 euros) y Cataluña (2.917,7); frente a los más bajos, que se notificaron en Canarias (2.094 euros) y Extremadura (2.259 euros).

No obstante, el panorama cambia si se tiene en cuenta el número de vacantes de empleo, que son los puestos de trabajo creados recientemente o que no están ocupados o a punto de quedar libres y para los que el empresario está tomando medidas activas con el objetivo de que sean cubiertos por nuevos trabajadores.

En ese sentido, el sector servicios vuelve a destacar en el ranking, con un total de 66.482 vacantes (87,5%), seguido de la construcción, con 5.000 vacantes (6,6%) y la industria, con 4.525 vacantes (6%). De ese total, Madrid y Cataluña concentraron el mayor número de vacantes (17.419 y 16.217, respectivamente) y Baleares y La Rioja el menor (353 y 400 vacantes, respectivamente).

"Si las empresas no ofertan más puestos es porque no lo necesitan para su nivel actual de actividad"

"La concentración geográfica de las vacantes laborales refleja simplemente el peso demográfico, económico y de actividad de estas tres comunidades autónomas en el PIB", señala Zarapuz. El economista señala que el número de vacantes es inferior que el de años anteriores, debido a la disminución de la actividad de las empresas, lo que se traduce en una menor necesidad de ofertas de trabajo y puestos por cubrir.

Así, asegura que "66.000 vacantes en un mercado de trabajo con 19 millones de ocupados y más de un millón de contrataciones al mes es un porcentaje muy reducido. Si las empresas no ofertan más puestos o vacantes es porque no lo necesitan para su nivel actual de actividad, no por ningún problema de costes" asevera, añadiendo que "si no hay demanda, no aumentan las plantillas".

UGT pide derogar la reforma laboral y subir los salarios

Ante los resultados de la encuesta, el sindicato UGT ha considerado "imprescindible" derogar la reforma laboral y exige una subida de los salarios con el fin de otorgar "estabilidad y certeza en este tiempo de extrema incertidumbre".

"Estos datos continúan registrando el impacto de la pandemia y los efectos de las restricciones aplicadas para combatirla", señalan desde el sindicato en un comunicado en el que aseguran que "miles de personas trabajadoras han perdido su empleo, y las que no lo han hecho, están perdiendo gran parte de sus ingresos, lo que está generando enormes dificultades para llegar a fin de mes".

Por ello, consideran esencial que los ERTE, "que tan importante papel están jugando para sostener el empleo", no se transformen en despidos. "Pero ya no es suficiente", constatan, exigiendo una aplicación eficaz de las ayudas directas aprobadas por el Gobierno y destacando la urgencia de derogar la reforma laboral de 2012, "ya que ha determinado las condiciones propicias para facilitar los despidos".