Un policia fora de servici rescata a València un treballador despenjat de la seua vagoneta des d'una planta 12

Segons ha informat la Prefectura Superior en un comunicat, els fets han ocorregut sobre les 9.30 hores, quan un agent fora de servici que es trobava en el seu domicili, situat en la planta 15, ha començat a escoltar crits d'auxili d'un home.

Alertat per les veus, ha tret el cap a l'exterior i en veure el que ocorria ràpidament ha baixat a la planta número 12 on ha localitzat un treballador, en estat "aterrit", que s'havia despenjat d'una vagoneta.

L'home es trobava suspès entre dos plantes, per la qual cosa l'agent, amb l'ajuda d'un cable de seguretat que prèviament ho ha passat per la barana metàl·lica, ha apuntat el seu cos i amb la seua mà dreta ho ha pujat a pols, per a, a continuació, enganxar-ho amb l'arnés que portava posat l'operari per a posar-ho fora de perill dins d'una terrassa. Gràcies a la intervenció del policia, l'home es troba en perfecte estat de salut, malgrat la situació de perill que ha viscut.