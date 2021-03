Armie Hammer se deja ver con una desconocida tras las polémicas acusaciones de canibalismo contra él

El actor ha vuelto a aparecer en público por primera vez en las Islas Caimán tras el revuelo en torno a su canibalismo y su conducta con sus distintas exparejas. Las primeras imágenes de Armie Hammer, han sorprendido a más de uno, ya que son de cena romántica, con camisa hawaiana, junto a una desconocida y ajeno a toda polémica.

En un restaurante frente al mar, se vio a la pareja de manera relajada y riéndose como si nada pasase. Como aseguró la revista Page Six el pasado febrero, parece que la actitud del actor no ha cambiado ni un ápice, ya que la revista, citando fuentes cercanas a Hammer, contaba: "está actuando como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo (...) Siempre llamativo, odioso y orgulloso de sí mismo".

El protagonista de Call me by your name, ahora reside en las Islas Caimán, en donde residen también su exmujer y sus dos hijos, después de mudarse desde Los Ángeles tras de las acusaciones de sus exparejas.

Armie Hammer dines out with mystery blonde in Cayman Islands https://t.co/EChLw7xBjopic.twitter.com/lVMvQLSapw — Page Six (@PageSix) March 15, 2021

En enero salía a la luz en las redes sociales unos mensajes que supuestamente mandó el actor contando que se excita cuando se imagina rompiendo huesos o sujetando un corazón, entre otras acusaciones.

Fue poco después cuando varias de sus exparejas y conocidas en la socialité de Hollywood, levantaron la voz confirmando sus terribles experiencias junto al actor, acusándolo de abuso emocional y físico.

Comenzó el declive profesional y las cancelaciones de los contratos de Hammer, llegando a ser abandonado por su agente y su publicista, además de que las acusaciones contra él no han cesado desde la publicación de esos supuestos mensajes.

Hace pocos días, su expareja de 23 años, Paige Lorenze, habló en exclusiva con Vanity Fair. La joven confesó en el reportaje ciertas actitudes del actor, entre ellas un control exhaustivo de sus actividades personales: "empezó (Armie Hammer) a imponerme reglas sobre las cosas que podía y no podía hacer".

Antes de su relación con Paige, Armie tuvo otro romance con Courtney Vucekovich, con la que comenzó a salir en junio de 2020, justo un mes antes de que su exmujer, Elizabeth Chambers, solicitara el divorcio.

Courtney también habló sobre las conductas del actor también a la revista Page Six, donde calificó su relación como extraña, asquerosa y emocionalmente abusiva.

En el mismo reportaje que Vanity Fair publicó la semana pasada, se revela también que Elizabeth, su exmujer, había encontrado pruebas de que Armie tenía una aventura con una compañera de reparto, pero la separación llegó por un error del actor al enviar un mensaje subido de tono a su ex cuando iba destinado a otra persona.

Sobre las acusaciones de canibalismo y violencia, Elizabeth publicó su perfil de Instagram a principios de febrero que estaba "conmocionada, con el corazón roto y devastada". Desde entonces tan solo ha subido una publicación más a sus redes sociales.