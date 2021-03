Quique Dacosta reobri tots els seus restaurants i inaugura la nova terrassa de Llisa Negra

El Grup Quique Dacosta reobri des d'aquest dimecres en horari i amb aforament reduït seguint les normes establides. Els conceptes més 'casual' del xef, Mercatbar i Vuelve Carolina, obrin les seues sales i terrasses al públic valencià de dimarts a diumenge. El Poblet, premiat amb dos estreles Michelin i situat en el carrer Correos, obri de dimecres a diumenge al migdia amb la nova proposta gastronòmica del xef Luis Valls.

Per la seua banda, Llisa Negra obrirà de nou les seues portes el dia 19 de març per a encendre les seues graelles i inaugurar la seua zona de terrassa en ple centre de València, segons ha explicat el grup en un comunicat.

A Dénia també es podrà gaudir des d'aquest dimecres de Quique Dacosta Restaurant amb la presentació del nou menú 'Cuinar Bellesa'. Amb aquesta nova proposta gastronòmica per a 2021, Dacosta i el seu equip "van molt més allà de l'estètica, la tècnica, la tecnologia, el producte i el territori -del qual segueix sent còmplice absolut per a expressar-se-, per a aconseguir un llenguatge harmònic i creatiu que acaricia el sensorial i la bellesa en el paladar", destaca el Grup Quique Dacosta.

El xef i empresari ha mostrat el seu compromís amb el seu equip i els seus clients amb aquestes obertures: "No podem seguir tancats més temps, he d'intentar-ho pel meu equip encara que les condicions per a obrir siguen encara molt restrictives".

Tots els restaurants del Grup Quique Dacosta respecten les normes de prevenció establides i sol·liciten als seus clients la col·laboració i normalització de les mateixes en cadascun dels establiments.

"Hem rebut infinitat de mostres de suport de la nostra clientela i estem desitjant tornar a cuinar per a ells. Esperem que la situació vaja millorant i prompte tornem a gaudir dels restaurants en la seua plenitud", ha afirmat Quique Dacosta.