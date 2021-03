Contigo.- La Puebla de Cazalla dedica la mitad de su presupuesto del plan Contigo a medidas de empleo y Pymes

Según el primer edil, la localidad recibe 2,02 millones de euros, destinando algo más de un millón a medidas de empleo y apoyo al empresariado local ante la nueva crisis derivada de la pandemia y 533.000 euros para diferentes inversiones en materia de infraestructuras y prestación de servicios, principalmente.

Dentro del primer millón de euros, según ha precisado, figuran 410.300 euros en ayudas a la contratación (200.000 euros) y mejoras en la digitalización, con especial interés en el asesoramiento para empresas y comercios en materia de competencias digitales, marketing, creación de web para venta digital y presencia en Internet', así como 85.000 euros para subvenciones a autónomos y pymes encaminadas a ayudarles con sus gastos corrientes.

Otros 284.000 euros se dedicarán a un plan de empleo para realizar obras de mejora en los diferentes espacios productivos, como son los polígonos industriales, las zonas comerciales y los viveros de empresas; 279.079 euros se concentrarán en la contratación de un equipo de personas recién tituladas para la gestión del Plan Contigo y otros 55.000 euros serán aplicados en cursos de formación con becas, entre otros aspectos.

En el capítulo de inversiones, que cuenta con más de medio millón de euros, figuran 138.250 euros para acabar las obras de la Escuela infantil, 177.901 euros para la rehabilitación completa de la Plaza del Convento o 181.810 euros para el arreglo de la II Fase del Camino del Vínculo y arreglo del camino de Raspapelo".

Para Martín Melero, "los ayuntamientos, si no fuera por este tipo de ayudas, no podríamos abordar estos planes ni estas obras jamás, porque no podemos llegar a estas cuantías económicas en un presupuesto corriente", ante lo cual Villalobos ha insistido en que este Plan Contigo "el más ambicioso puesto en marcha en la historia de la Diputación y el que refleja con más rigor nuestra absoluta convicción en la autonomía municipal".