Bárcenas afirma que fue él quien grabó a Rajoy destruyendo los "papeles del PP" y le señala como ideólogo de Kitchen

Luis Bárcenas, extesorero del PP, continúa con su cruzada contra Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno y su examigo. Esta vez no ante un juez, pero sí en el Congreso de los Diputados. En la primera sesión de la comisión de investigación sobre la operación Kitchen, una supuesta trama parapolicial en la que la cúpula del Ministerio del Interior del gobierno de Mariano Rajoy habría utilizado fondos reservados para espiar a Bárcenas y sustraerle información sensible que pudiese afectar a la formación conservadora, le ha señalado como ideólogo de la misma y ha insistido en que existía una grabación en la que Rajoy destruía los papeles de Bárcenas, o los "papeles del PP", como les llama él. Pero no solo, sino que ha ido más allá al asegurar que la grabación la hizo el propio extesorero.

Tras asegurar en un primer momento que no iba a declarar al estar la causa judicializada y en fase de instrucción en la Audiencia Nacional, Bárcenas ha comenzado a disparar de nuevo contra sus excompañeros de partido. Ya lo hizo en declaraciones en sede judicial anteriormente y, también, en el escrito que entregó a la Fiscalía Anticorrupción cuando decidió colaborar con la Justicia tras la entrada en prisión de su mujer, Rosalía Iglesias, condenada por la trama Gürtel.

Ante las preguntas del diputado socialista Felipe Sicilia, ha asegurado que la famosa cinta que comprometería a Rajoy "existía". Bárcenas no sabe si sigue existiendo porque alguien, presuntamente contratado por Kitchen, ha asegurado, se la robó. "¿Quién grabó esa cinta?", ha preguntado Sicilia. "Si éramos dos, aplicando el sentido común, le tuve que grabar yo", ha respondido el extesorero, que cumple condena por Gürtel y está siendo juzgado también en el caso sobre la caja b del PP. En el juicio de Kitchen está como "perjudicado".

Además, Bárcenas también ha recordado que, presuntamente, existía otra cinta que sería comprometedora para Javier Arenas, líder del PP de Andalucía. "Ahí hablamos de un acta notarial y se la doy", ha remachado. Por su parte, el diputado del PP ha dicho que la comisión sobre Kitchen es una "comisión fake".