L'edat mitjana dels cotxes a la Comunitat Valenciana se situa en 12,3 anys, la segona més baixa del país

20M EP

La mitjana d'edat dels cotxes que circulen per la Comunitat Valenciana és de 12,3 anys, la qual cosa la situa com la segona regió amb els vehicles més joves, solament per darrere de Catalunya, on l'edat mitjana se situa en 12,1 anys, segons les dades de la patronal dels concessionaris, Faconauto.