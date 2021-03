Estos son los móviles iPhone en los que WhatsApp deja de funcionar

WhatsApp dejará de funcionar para los iPhones que no tengan un iOS 10 como mínimo. Cada cierto tiempo, la aplicación de mensajería instantánea actualiza su servidor para ofrecer nuevas funciones o mejorar su seguridad. Esto supone que los dispositivos móviles deban tener una serie de requisitos de compatibilidad para poder actualizarse.

Hace nada salió la versión 2.21.50 de WhatsApp, la cual ya está disponible en la App Store de Apple.Esta actualización supone una gran cantidad de mejoras, como mensajes temporales, un buscador de stickers y nuevos fondos de pantalla personalizados que se pueden combinar con los Doodles.

Sin embargo, para poder poner en marcha estas funciones en los dispositivos de Apple, WhatsApp pide el requisito de que aparato sea iOS 10 o posterior. Por lo tanto, todos los terminales con iOS 9 o anteriores ya no podrán acceder a las actualizaciones de WhatsApp y dejarán de tener acceso a la plataforma de mensajería.

Para los móviles posteriores al iPhone 4s, esto no supondrá ningún problema. No obstante, los iPhone 4s o anteriores no podrán actualizar sus WhatsApps, ya que sus terminales solo pueden tener como máximo iOS 9.3.6.

Los móviles de Apple que sí que puedan acceder a ese iOS, deberán actualizar sus dispositivos para poder acceder a la aplicación. Para ello, los iPhone 5 y posteriores deberán ir a ‘Configuración’ > ‘General’ > ‘Actualización del Software’.

Si tu iPhone ya no soporta WhatsApp, lo único que puedes hacer es comprar uno de segunda mano posterior, adquirir uno nuevo o pasarte a otra aplicación de mensajería instantánea.

Aunque esto pueda parecer una muy mala noticia, la verdad es que pocas personas conservan a día de hoy ese modelo de Apple, puesto que salió al mercado en octubre del 2011. Así que, por suerte, dudamos que sea un problema para mucha gente.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.