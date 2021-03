Usuarios de Apple denuncian estar siendo bombardeados con llamadas de spam por FaceTime, ¿te ocurre a ti?

Usuarios de FaceTime están siendo bombardeados con llamadas de grupo de números desconocidos, a menudo hasta 20 veces en un periodo corto de tiempo durante la madrugada.

Los responsables de las 'bromas' pueden llamar hasta a 31 números a la vez (porque 32 es el máximo de integrantes de un chat grupal en FaceTime). Cuando la persona que recibe una de las llamadas cuelga, un número diferente le devuelve la llamada inmediatamente

Se sospecha que esta oleada puede ser obra de los griefers, que provocan una reacción en cadena que de lugar a muchas llamadas en poco tiempo. Según afirma ArsTechnica, se trata de unos 'bromistas' que solo buscan divertirse molestando a los demás.

El alto volumen de devoluciones de llamadas parece ser el resultado de que otras personas que reciben la llamada vuelven a marcar a todos cuando la llamada inicial falla poco después de contestar. A medida que más y más personas reciben llamadas de seguimiento, también comienzan a hacer devoluciones de llamadas.

El funcionamiento de FaceTimeno permite aceptar solo las llamadas de aquellas personas que conoces, sino que funciona de forma similar a las llamadas clásicas, por lo que no se pueden bloquear números de forma masiva.

Los usuarios están desesperados ante la situación

Las molestas e incesantes llamadas de grupo se remontan al menos al año pasado y han persistido sin parar desde su primer reporte en junio del año pasado: "Estoy harto. Contesté una vez a la cara y era una joven adolescente. Otras veces son hombres mayores espeluznantes. Me hace sentir mal. No quiero participar en ninguna de estas estafas o si están probando números aleatorios. Pero, ¿debo denunciar a la policía?, ¿cómo puedo detener esto? Por favor, que alguien me ayude".

A principio de este mes, el foro de soporte de Apple empezó a recibir mensajes de los usuarios:

"Recibí mi primer spam de FaceTime desde hace 4 días".

"Ha sido un no parar, más de 300 números bloqueados hasta ahora. Mi hija de 3 años ha estado contestando accidentalmente y saliendo en vídeo sin camiseta".

Un usuario de Reddit también denunció el mismo problema la semana pasada:

¿Cómo puedo evitar estas llamadas?

Apple ofrece a los usuarios pocas formas de detener las llamadas. Lo único que puede hacerse es bloquear manualmente cada uno de los diferentes números, pero esa no es una solución ni eficaz ni rápida.

Este problema podría disminuir si los usuarios pudieran tener una opción de bloquear automáticamente todos los números de un mismo chat grupal con solo darle a una casilla. Sin embargo, Apple todavía no se ha pronunciado al respecto.

Probablemente, la solución más eficaz sea desactivar FaceTime y usar otra aplicación similar hasta que Apple lo solucione. En caso de que esto te esté ocurriendo a ti, recuerda no responder en ningún caso a las llamadas entrantes.

