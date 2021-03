El jutjat processa l'actor porno Nacho Vidal per la mort d'un fotògraf en el "ritu del gripau bufo"

La instructora considera que eixos fets, succeïts el 28 de juliol de 2019 en una vivenda d'Énguera (València) propietat de l'encausat, podrien ser constitutius d'un delicte d'homicidi imprudent, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia en un comunicat.

En canvi, la magistrada ha decretat el sobreseïment de les diligències per a una prima de l'actor i un altre investigat -un empleat, segons les informacions publicades en el seu moment-, en no apreciar cap responsabilitat penal en la seua actuació, ja que malgrat estar presents en eixe moment cap dels dos tenia "el control de la situació" ni realitzava "activitats de direcció de la mateixa".

La resolució, notificada aquest dimecres i que pot ser recorreguda, estableix un termini de deu dies perquè la Fiscalia i la resta de les acusacions formulen escrit d'acusació i demanen l'obertura de juí oral, sol·liciten el sobreseïment o, excepcionalment, la pràctica de diligències complementàries.

De la instrucció de la causa es desprèn que la víctima va morir a causa d'una reacció adversa a les drogues d'abús després de participar en una "pràctica, ritu o experiència espiritual o mística" consistent a inhalar el fum de la combustió de les escates del comunament conegut com 'verí del gripau bufo'".

"DIRECTOR" DE LA PRÀCTICA

Segons arreplega la resolució, l'encausat "actuava com a director" d'eixa pràctica o ritu "donada l'experiència que el mateix tenia en aquest tipus d'actes" i va ser qui presumptament va proporcionar la substància que va inhalar el mort sense controlar la quantitat subministrada.

La instructora recorda així mateix que eixa experiència es va dur a terme "sense cap tipus de precaució per si la pràctica es complicava". Així, no consta que en la casa "hi haguera cap material de primers auxilis o desfibril·lador", ni que l'investigat "sabera realitzar correctament una maniobra de recuperació respiratòria".

"Davant un pretès ritual que va resultar irracional, temerari i perillós, Ignacio J.G. va actuar sense cap tipus de rigor ni es va anticipar als riscos que finalment es van produir", afig.

La magistrada assegura que no és "de cap manera admissible" que la metilbufotenina, el compost psicoactiu present en el verí del gripau de l'espècie Bufo Alvarius, puga denominar-se medicina, "ja que no es troba catalogada ni controlada pel Ministeri de Sanitat".

A més, "mancava de qualsevol prospecte que indicara els seus components, concentració dels mateixos, dosi d'aplicació, contraindicacions o efectes secundaris o data de caducitat, la qual cosa denota que era una substància no sotmesa a cap control sanitari", precisa.

UN RECONEGUT FOTÒGRAF, LA VÍCTIMA

El passat 3 de juny de 2020 transcendia la detenció de Nacho Vidal, un familiar i un empleat, per la seua presumpta implicació en un homicidi imprudent durant la celebració d'un ritual místic basat en la inhalació de vapors de verí de gripau, en el qual la víctima era el prestigiós fotògraf toledà establit a València José Luis Abad.

La investigació de la Guàrdia Civil es va perllongar durant onze mesos. Després de comparéixer davant el jutge, van quedar en llibertat investigats per un delicte d'homicidi imprudent, encara que finalment la causa s'ha arxivat per als altres dos.

Dos anys abans dels fets, en un video publicat en YouTube en 2017, l'actor relatava la seua experiència: "Jo havia vist a Déu, tenia el Sant Greal i volia que tothom ho vera". En la seua al·locució, recomanava el seu ús "a tothom" per a tornar a "connectar amb la terra i la mare naturalesa".

"Quan vaig prendre el gripau em vaig morir; vaig veure la meua mort i no tinc por a la mort", descriu, i una vegada va tornar d'eixe "viatge", es va adonar que estava "ací" i que no anava a estar "ni una hora sense fer alguna cosa que vullga fer". "El temps és l'únic or i sóc multimilionari en temps", concloïa.