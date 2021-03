A Marina le ha cambiado la vida tras La isla de las tentaciones, o eso parece por sus stories de Instagram, que podrían revelar que sigue saliendo con Isaac, con quien fue infiel a su novio Jesús.

Y es que la joven de 21 años es una asidua a las redes sociales -igual que sus padres- y no son pocas las imágenes que publica: sus cambios de looks, sus modelitos o sus sensuales posados.

Este lunes, coincidiendo con la emisión de El debate de las tentaciones, Marina quiso publicar una foto en topless en la que sale de espaldas. Pero, además, aprovechó para compartir una reflexión que claramente va dirigida a todos los que la han criticado tras el último programa.

"Quiénes somos nosotros para juzgar lo que está bien o está mal...", escribió Marina en su post. Y es que en la última hoguera de las chicas, mucha gente opinó que tuvo comentarios inapropiados sobre su novio Jesús tras ver un vídeo en el que aparecía masturbándote bajo la cama.

"Si no lo hace es por algo, no porque no quiera. Es porque igual ha visto que no va a estar a la altura de la situación. Te lo digo yo que le conozco. Tiene miedo de ponerse nervioso en esa situación y no hacerlo bien", dijo, refiriéndose a un gatillazo en la cama. "Miedo a... que se venga abajo".

Muchos fueron los que la criticaron, pero también parece que su padre, José Luis, se desmarcó de las palabras de su hija y se puso del lado de su yerno con una foto dedicada a él en Instagram y unas palabras de ánimo: "Tranquilo, Jesús, ya está aquí papá".