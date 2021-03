El PP exigeix a la Generalitat que recupere ajudes a l'automòbil després de l'anunci de l'ERO en Ford

El PP reclama al Consell que recupere el nivell d'inversió d'ajudes públiques destinades al sector de l'automòbil, mitjançant una proposició no de llei (PNL) en Les Corts, davant la greu crisi que travessa l'automoció traduïda en l'anunci d'acomiadaments en Ford Almussafes.

En un comunicat, el seu portaveu d'Indústria, Felipe Carrasco, acusa la Generalitat de falta d'espenta i de no aportar solucions concretes al sector de l'automòbil, a més de denunciar que en els últims anys ha reduït les ajudes al sector de l'automoció.

El PP també creu que el president del govern valencià i líder del PSPV, Ximo Puig, està fora de la realitat en afirmar que la factoria de Ford és competitiva, té futur i la seua determinació de mantindre's a la Comunitat Valenciana és cada vegada més clara.

"Quan Ford elimina un torn de nit i acomiada personal, diu que ara està més clar que mai que van a seguir ací. Si no veu el problema i és alié a allò que ocorre no pot aportar solucions. No n'hi ha prou que diga que està preocupat per la situació de la factoria sinó que hauria de fer alguna cosa i adoptar mesures per a evitar que s'arribe a un carreró sense eixida", assevera el 'popular'.

Després de remarcar que no volen ser "alarmistes", recorda que fa temps que van fer "sonar l'alarma per a evitar arribar a aquesta situació i, no obstant això, des del Consell van mirar cap a un altre costat". "No només no està prenent mesures sobre aquest tema, sinó que ha retallat les ajudes i ha abandonat la indústria de l'automòbil", critica.

Per al PP, es tracta d'un tema capital que afecta no només els 630 empleats de Ford que ara van a perdre la seua ocupació, sinó a altres milers als quals afectarà indirectament "en un futur pròxim".

"Aquest Consell sempre falla. Solament està pendent de fer-se la foto i la propaganda, però a l'hora de la veritat els diners promesos mai arriben", insisteix mentre "altres governs autonòmics sí estan involucrats, com ha fet Castella i Lleò amb la plantilla de Renault o fins i tot en la Nissan amb el govern català que no han deixat tirades a les empreses de l'automòbil".

El PP també adverteix que "no existeix actualment un marc atractiu a la Comunitat Valenciana per a atraure inversions, i això ha derivat que Ford haja invertit mil milions de dòlars a Alemanya". Com a exemple, apunta que, mentre la mitjana d'atracció de la inversió estrangera ha crescut a nivell nacional un 31% en el tercer trimestre de 2020, o en la Comunitat de Madrid un 54%, a la Comunitat Valenciana ha sigut del 2,9%, segons dades de l'INE. "No existeix un marc adequat per a atraure inversions i Puig tampoc fa res", han criticat.

Per tot açò, al seu juí, ningú entén que Puig no demane al Ministeri de Transports una "aposta real" per Ford Espanya amb un programa d'ajudes per a recolzar la seua reestructuració i un pla de modernització real: "Opta per plegar-se al mandat socialista oblidant que és el president de la Generalitat".