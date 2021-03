Cvirus.- Puig demana la "màxima seguretat" en les vacunes i insta a evitar "vaivens que generen intranquil·litat"

Així s'ha pronunciat el president en una atenció als mitjans aquest dimecres a València, on ha indicat respecte al vial d'AstraZeneca que "l'Agència Europea del Medicament ja ha dit que és preferible vacunar que no vacunar".

Puig ha assegurat que aquest anticòs compta amb el "beneplàcit" de l'agència europea, les nacionals i internacionals, i que cal "avaluar bé les causes d'alguns moments complicats en alguns pacients", que cal "estudiar bé i prendre mesures sobre la base de criteris científics i no de caràcter polític".

Sobre aquest tema, ha defès que hi haja "el màxim de vacunes disponibles" per a anar "el més ràpid possible" i ha incidit en la seua esperança d'arribar a la vacunació massiva a partir del mes d'abril, la qual cosa al seu juí és "l'actiu més important" en la lluita contra el virus.