Els taxis valencians cobren aquesta setmana la tarifa de Falles

L'Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris (AVACU) adverteix als viatgers de taxi que durant aquesta setmana s'aplica la tarifa de festius de Falles malgrat no celebrar-se aquestes festes.

Després de rebre diverses consultes en els últims dies, la Conselleria de Mobilitat ha informat que el calendari dels festius per a enguany es va fixar al gener i en eixe moment no es coneixia si se n'anaven a poder celebrar o no les Falles en aquesta setmana, per la qual cosa es va establir la tarifa 2 des del 15 fins al 19 de març.

Per això, AVACU insta els usuaris al fet que tinguen en compte que, en no haver pogut actualitzar els taxímetres, durant aquesta setmana s'està aplicant aquesta tarifa que suposa un lleuger increment respecte a la qual es cobra en dies laborables.

De celebrar-se les festes en un altre moment de l'any, en principi es mantindria la tarifa 1 durant eixos dies, una cosa que l'entitat exigeix a la Generalitat. "No acceptarem una nova tarifa 2 si es posposen les Falles i se celebren en un altre moment de l'any", adverteix el president de l'entitat, Fernando Móner.