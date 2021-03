Coronavirus.- Generalitat demana als alcaldes que eviten tots els actes cívics o religiosos relacionat amb Falles

"Les Falles estan suspeses, però l'ambient faller està ací: s'estan convocant esdeveniments tant de caràcter religiós com cívic. Això ens preocupa moltíssim perquè pot donar lloc a concentracions de persones i a un increment dels contagis i de la transmissió del virus", ha declarat la consellera d'Interior, Gabriela Bravo.

Per tant, la reunió de coordinació de seguretat de mesures COVID ha acordat aquest dimarts fer una crida a tots els alcaldes valencians a evitar aquests actes i al fet que es dirigisquen als responsables eclesiàstics "a tots els nivells" per a suspendre qualsevol esdeveniment susceptible de risc, de cara a evitar un pic de contagis després del pont de sant José.

Una altra de les mesures previstes és demanar un major control de les policies locals per a evitar festes clandestines i reunions de no convivents en espais privats. La Guàrdia Civil segueix vigilant el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana, la Policia Nacional els aeroports i estacions i la unitat adscrita a la Generalitat el control d'aforaments en hoteleria i centres comercials.

En la trobada han participat tant el president de la Generalitat, Ximo Puig, com la delegada del Govern, Gloria Calero, i el president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), Rubén Alfaro.

"Anem a estar alerta perquè es complisquen totes les mesures", ha avisat la delegada, recordant les xifres "boníssimes" d'ara són gràcies a l'esforç de tots i que un cap de setmana no les pot tirar per terra. És més, ha cridat a la responsabilitat "per molt bon oratge que faça si volem tindre un estiu amb tranquil·litat". "No consentirem una quarta onada", ha pregat.

El titular de la FVMP ha coincidit que no cal baixar la guàrdia i els alcaldes han d'estar molt pendents i fer de "pedagogs" dels seus veïns recordant-los permanentment les restriccions. "No hem arribat a la meta", ha avisat.