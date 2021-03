Cvirus.-Sanitat planteja que es puguen llançar castells en municipis si no hi ha perill que la gent s'ajunte a veure'ls

Així ho ha explicat la secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro, en declaracions als mitjans durant la seua participació en la trobada d'alcaldes de municipis fallers, on ha recordat que aquests actes s'han d'acollir la normativa vigent i "si es dona el perill que persones que no són del mateix nucli familiar s'ajunten, es recomana que no".

Preguntada sobre el fet que hi haja municipis on es puguen celebrar aquests espectacles pirotècnics però no a València, Navarro ha assenyalat que "cada poble és diferent, segons s'estructure i s'organitze".