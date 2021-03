La Col·lecció d'Art de la Generalitat exhibe "diversidad y potencia" en el CCCC con una selección de 42 obras

Así, hasta el próximo 6 de junio las salas Ferreres-Goerlich acogen 42 propuestas de otros tantos artistas valencianos o residentes en la Comunitat de distintas generaciones y sensibilidades.

La directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga, y el director del CCCC y comisario de la muestra, José Luis Pérez Pont, han presentado este miércoles la exposición acompañados por algunos de los artistas representados.

La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte inició en 2017 una campaña de adquisición de obras de arte con el propósito de reunir una colección de piezas representativas de la actualidad artística en la Comunitat.

Desde entonces, el conjunto ha crecido hasta estar integrado por "110 obras en las que se ha invertido más de un millón y medio de euros -con un aumento especial de la ayuda en 2020 para intentar paliar los efectos negativos en el sector de la pandemia- y que pone a disposición de los ciudadanos", ha subrayado Amoraga.

Por su parte, Pérez Pont ha recalcado el papel que esta iniciativa pública está teniendo en la activación del mercado del arte en nuestro territorio y en la difusión de sus artistas, ya que hay galerías de otros puntos de la geografía que se han interesado en incluir a algunos de estos creadores valencianos a raíz de la colección.

Además, ha enfatizado que la compra se realiza siguiendo un criterio igualitario -la motad de los autores hombres y la otra mitad mujeres- lo que la convierte en una exposición "única en el Estado español" en cumplir esta paridad de una forma tan escrupulosa.

La nave central de la Salas Ferreres-Goerlich reúne las piezas adquiridas en 2019 que se presentan por primera vez en València, un recorrido que se inicia con la obra de grandes dimensiones de Enric Fort 'The end of caresses. The machine', en la que el espectador asiste a la creación de una escultura en vivo y en tiempo real y es testigo de la transformación del dinero en puro material.

La instalación 'Solo a dos voces', de Isidro Blasco, es una pieza homenaje a su padre, el artista Arcadi Blasco, minetras que 'Performance-Down'; de Álvaro Terrones brinda un conjunto de litografías que corresponden a acciones artísticas documentadas fotográficamente y estructuradas como secuencias poéticas, surgidas del diálogo sobre varios aspectos de la existencia del vínculo familiar con el síndrome de Down.

En 'Munt' Ana Sansano reflexiona sobre el tiempo y la vida; y 'Mantras I-II', de Aurelia Masanet hace referencia al acto de doblar y plegar varias veces, y llega a establecer un diálogo místico, silencioso, paciente y meditativo con el material, para buscar transmitir equilibrio y serenidad.

La exposición incluye también una selección de 31 ilustraciones originales de la novela gráfica 'El día 3' de Cristina Durán, publicación con guión de Miguel Ángel Giner Bou y Laura Ballester que un homenajea a las víctimas del metro de València en 2006. Otra parada destacada es 'Sin título' del maestro ceramista Enric Mestre, que aporta una propuesta escultórica de gres que reflexiona en torno a la arquitectura.

INSTALACIONES

Las instalaciones pueblan la muestra con ejemplos 'Sínia/Sènia' de Edu Comelles, que explota la dimensión sonora de un elemento del patrimonio rural, las norias de agua; 'Paseo Y', de Irene Grau; la "atrevida" 'Habitar la copia: colonialidad', donde Jota Izquierdo analiza, a partir de los manteros, las tensiones económicas y culturales entre norte y sur global; y 'Máquina para juntar esquinas', de Luisa Pastor, con 15 collages.

La selección transita igualmente por trabajos como 'Políptico I', de Lukas Ulmi, alrededor del cubo que se dibuja en el espacio; la instalación 'El fin y la persistencia', inspirada en la muerte de los protagonistas de novelas como 'Madame Bovary' o 'El extranjero'; 'La estructura', de Massimo Pisani, resultado del equilibrio entre tensiones producidas por los materiales; 'Estudio caminante'; de Pablo Bellot, que traslada a un lienzo la imposibilidad de la imagen y de lo antivisual como reflejo del momento contemporáneo y la desintegración del indivíduo; o la serie fotográfica 'Les esferes', de Paco Martí.

'Celda 148', de Patricia Gómez y María Jesús González forma parte del 'Proyecto para cárcel abandonada', una intervención desarrollada en la antigua prisión Modelo de València; 'Puig de Randa', de Pepa López Poquet es una videoinstalación que tiene como referente analítico el concepto de elipsis cinematográfica; 'Anatomías', de Rafaela Pareja, agrupa piezas que generan un espacio orgánico, donde las incrustaciones de porcelana producen diferentes juegos de luces y sombras; '20.000 pies de altura o la memoria ínfima', la instalación inyeractiva de Rubén Tortosa; y 'Bata de cola. La salida', de Susana Guerrero elaborada a partir del tejido de cables reciclados de plástico con interior de cobre.

Para culminar esta parte, el visitante conocerá 'Bleecker', de Victoria Civera, una escultura e instalación en la que figuracióny abstracción se mezclan de forma libre y expresiva.

Además, desde diferentes ejes temáticos, la exposición presenta una selección de 20 obras procedentes de las adquisiciones de 2017 y 2018. Así, en torno a la 'Emergencia climática' se pueden ver las obras de Agustín Serisuelo y Vicente Tirado del Olmo; 'Distopías' muestra los trabajos de Pilar Beltrán, Xavier Monsalvatge, Damià Jordà; 'Resistències' agrupa las propuestas de Tania Blanco, Teresa Lanceta y Ernesto Casero; y las piezas de Paloma Navares, Art al Quadrat, Bleda y Rosa hablan a cerca de la 'Memoria'.

Por último, se exhiben las 'Utopías' de Xavier Arenós, Joël Mestre y Nelo Vinuesa; los 'Paisajes tecnológicos' de Inma Femenía; las 'Ficciones' de Rosell Meseguer y Cristina de Middel y las 'Palabras' de Teresa Cebrián, Marta Negre y Mery Sales.