Javier Gutiérrez carga contra los 'reality shows' y distintos rostros de Mediaset responden: "Si no te gusta, no lo veas"

El actor Javier Gutiérrez, que actualmente protagoniza la cuarta temporada de la ficción Estoy vivo, concedió una entrevista al HuffPost con la que ha desatado la polémica por su opinión sobre los espacios de telerrealidad.

Al ser preguntado por qué eliminaría de la pequeña pantalla, el intérprete ha sido contundente: "Me molesta la zafiedad, lo grosero que tiene la televisión y que tiene mucho. Invadir la vida privada, ¿no? Bueno, los reality shows me parece que deberían desaparecer de las cadenas de televisión".

Además, el de Campeones habló de Gran Hermano, el reality show por excelencia: "Me provoca sonrojo, pavor, estupor... que haya programas como GH que lleguen a este país a la edición vigesimoquinta, no sé en qué edición estará, y que sigan batiendo récords de audiencia y que sigamos elevando a la categoría de gente interesante a tipos o a tipas, sin oficio ni beneficio, y que sean iconos de la gente joven. Eso me parece peligrosísimo".

Las tajantes declaraciones del actor han supuesto que algunos de los rostros más conocidos del panorama televisivo den su opinión al respecto. Uno de ellos ha sido Miguel Frigenti, colaborador habitual de Telecinco, que no ha dudado en manifestarse a través de sus redes sociales.

"Lo que provoca estupor y vergüenza es que a estas alturas siga habiendo personas que se creen de una superioridad intelectual y moral por no consumir determinados formatos de televisión", ha escrito el periodista acompañando a sus palabras con el vídeo en el que Gutiérrez da su opinión.

Además de Frigenti, otros profesionales ligados a Mediaset se han pronunciado criticando duramente las palabras del actor. Así, el periodista Nando Escribano, también a través de Twitter, ha escrito: "A ver, listo, ver reality shows, no significa que tenga como referentes a sus concursantes. Es más, a veces observándoles reflexiono sobre mí mismo. Es un programa de entretenimiento. Fin. Si hay tantas ediciones es porque el show y el equipo cumplen con su cometido. Qué pesados".

A ver, listo, ver reality shows no significa que tenga como referentes a sus concursantes. Es más, a veces observándoles reflexiono sobre mí mismo. Es un programa de entretenimiento. Fin. Si hay tantas ediciones es porque el show y el equipo cumplen con su cometido.

Jorge Moreno, reportero de la misma cadena en el programa Socialité, también se ha pronunciado: "Esta gente que reparte moralidad y buenas acciones me pone de los nervios. ¿Existe algo más democrático que la tv? Si no te gusta, no lo veas, pero pedir que se censure un programa de tv es más propio de otros tiempos".

Javier Gutiérrez, sin embargo, no ha sido el único actor que se ha situado en el centro de la polémica por unas declaraciones. En una conversación con el HuffPost, la actriz Paula Usero aseguró que "borraría Sálvame" porque le parece "un insulto". Palabras que no sentaron bien el programa y cuyos protagonistas tampoco pasaron por alto.