UGT pide que un servicio de limpieza público en el Salud o al menos que el modelo de contratación cambie "radicalmente"

Así lo ha expuesto en rueda de prensa el secretario de Acción Sindical y Redes de Comunicación de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Aragón, Esteban Lauroba, que ha comparecido junto con la representante de la sección Sindical de UGT en la limpieza del Hospital Miguel Servet, Olga Yebra, y la del Hospital Clínico, Pilar Gavín.

Lauroba ha reiterado la apuesta de UGT por constituir una empresa pública que gestione la limpieza de los centros sanitarios del Salud, pero ha reconocido que es una propuesta "que no tiene consenso político", incluso "parece una herejía política", aunque "significaría un importante ahorro para el contribuyente".

En este punto, ha detallado que los sueldos serían los mismos puestos que estas trabajadoras ya tienen las condiciones salariales y de jornada del personal de Salud al que se pueden equiparar, pero se ahorraría el 21 por ciento del IVA que se paga a las empresas adjudicatarias del servicio y el beneficio industrial.

Lauroba ha esgrimido que para la gestión se necesitaría a un "mínimo personal" y se podría subrogar al resto de trabajadores. "Serían todo bondades" y "la mejor vía para mejorar la calidad del servicio", ha sintetizado.

CAMBIO DE MODELO

El representante sindical ha reconocido que no existe voluntad política para gestionar directamente este servicio, pero, al menos, ha pedido que el modelo de contratación "cambie radicalmente" y dejen de "entregarse" las decisiones a las empresas.

A su entender, el Salud debería asumir una posición de "empleador principal", exigiendo un número de horas de limpieza "suficientes" y "revertir" el descenso que ha habido en los últimos años, también de personal. En todo caso, ha reclamado volver al modelo de contratación de 2011, cuando se disponía de más horas de limpieza y de más trabajadoras.

Ha detallado que, por ejemplo, en el concurso público del 2011, en el Hospital Miguel Servet se recogían 523.000 horas anuales de prestación del servicio y había 342 trabajadores con contrato fijo, a los que habría que sumar los eventuales, mientras que en el concurso de 2016 hubo 457.000 horas, el 14 por ciento menos. Respecto a los trabajadores, en estos momentos hay 237, el 44 por ciento menos.

En el Hospital Clínico, en 2011, se contemplaron 295.000 horas de prestación de servicio, frente a las 253.000 de 2016, el 16 por ciento menos, y se ha pasado de 169 trabajadores fijos a 145, reflejando la "tendencia general" de reducción del personal en el conjunto de Aragón "a la mínima expresión". En estos momentos, en toda la comunidad autónoma hay unas 1.200 empleados entre fijos y eventuales en los servicios de limpieza de los centros del Salud.

Lauroba ha comentado que a raíz de la pandemia se reforzó el personal de limpieza, pero cuando pasó "lo mas duro", en mayo o junio, ese personal de refuerzo "despareció". Ha subrayado que estos trabajadores no reclaman aumentos salariales o reconocimiento por su labor durante la pandemia porque consideran que ha estado "donde tenían que estar".

Sí exigen, ha continuado, "respeto, dignidad, personal suficiente y que puedan hacer bien su trabajo", algo que ahora es "imposible". En este punto, el secretario de Acción Sindical de UGT Aragón ha recordado que el convenio colectivo finalizó en 2017, el actual está prorrogado, y si no se alcanza un acuerdo antes del 31 de diciembre de este año, desaparecerá, y en este momento la negociación está "bloqueada".

RETRASO

El secretario de Acción Sindical de UGT Aragón ha explicado que si bien el anuncio de licitación para la contratación de los servicios de limpieza del Salud se publicó el 21 de enero y lo normal es que el concurso, con los pliegos, se publique a los pocos días, en esta ocasión no ha sido así. El presupuesto base de licitación asciende a 180 millones de euros por cuatro años y se dividirá por lotes, previsiblemente, por sectores sanitarios.

Este sindicato compareció en las Cortes de Aragón el pasado 2 de marzo para rechazar las condiciones que recogía ese anuncio de licitación, en el prima el precio porque sobre él recae el 70 por ciento de la valoración de las ofertas frente al 30 por ciento de las condiciones técnicas, igual que en 2016.

Tras esta comparecencia, el Salud les llamó y se han reunido con ellos. Lauroba ha confiado en que puesto que se ha retrasado la publicación del concurso esto se deba a que "se estén replanteando algo sobre los pliegos".

No obstante, en su opinión, se debería retirar el anuncio de licitación y, en caso de que salga el concurso, ha asegurado que lo mirarán con "lupa" y, si es necesario, lo recurrirán ante la justicia, mientras que sobre la posibilidad de realizar movilizaciones, ha estimado que son "probables".

Al respecto, ha añadido que pueden producirse no solo por este motivo, sino porque la negociación colectiva vive un momento "comprometido, con una patronal ausente, que solo se dedica a ganar dinero". Ha recordado que en 2013 este colectivo ya protagonizó una huelga indefinida que duró 49 días. "Este sector no es de los que se deja pisotear con facilidad", ha concluido.

MEJORAS

En todo caso, UGT pide que los pliegos contemplen horas de prestación del servicio "suficientes" y más personal para acometer las tareas; realizar sustituciones diarias de las bajas; obligar a las empresas a crear bolsas de contratación; fijar el empleo indefinido, y la conversión de contratos de tiempo parcial a tiempo completo.

Asimismo, el sindicato apuesta por habilitar la participación de los representantes legales de los trabajadores y establecer mecanismos de control de las empresas adjudicatarias.

Lauroba ha sostenido que el objetivo final es poder entrar a un hospital "y de ver de forma recurrente a trabajadoras de la limpieza, no como ahora, que no se ve a ninguna" porque "están dedicadas a más tareas de las que pueden acometer".

En este punto, la representante de la sección sindical de UGT en la limpieza del Miguel Servet, Olga Yebra, ha contado que han desaparecido 105 puestos de trabajo y una sola persona ha de encargarse de 23 habitaciones. Además, ha detallado que si antes limpiaban 20 quirófanos entre tres ahora una sola ha de asumir 25. "Hemos pasado de ser limpiadoras a recogedoras" y "calidad de la limpieza es la que es", ha esgrimido.

También ha indicado que la falta de personal se "arrastra desde hace tiempo", si bien la pandemia la ha puesto de relieve, considerándose en un primer momento personal de bajo riesgo, luego "importante" y ahora "nos vuelven a castigar" por que los pliegos que se derivan del anuncio de licitación del nuevo concurso "van a ser nefastos".

Por su parte, la representante de la sección sindical de UGT en la limpieza del Hospital Clínico, Pilar Gavín, ha apuntado un panorama "negro", en el que las trabajadoras "no nos hemos sentido en ningún momento apoyadas por las empresas", que no han facilitado durante la pandemia ningún equipo de protección individual frente al coronavirus, "ni batas, ni mascarillas, ni pantallas" y habrían sido "los últimos de la fila" en la vacunación contra la COVID-19, "a no ser por el Salud" que ha posibilitado que ya se les haya administrado.

"Solo sentimos el apoyo de los pacientes y de algún sector del Salud; los demás han desaparecido y las mutuas no se han preocupado por nuestra situación" durante la pandemia, ha glosado.