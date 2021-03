Marín (Podemos) a López Miras: "El riesgo es que la ultraderecha acabe a usted comiéndoselo por los pies"

La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, María Marín, ha instado este miércoles al presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, a que "no se confíe demasiado", salga o no adelante la moción de censura, porque "abrir la puerta a la ultraderecha no sale gratis" y de ella "va a depender usted a partir de ahora cada vez que quiera mover un dedo".