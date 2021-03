Alba, la hija de Mila Ximénez, viaja a España en un momento crucial

Alba Santana, la hija de Mila Ximénez que reside fuera de España -en Ámsterdam, concretamente-, ha decidido viajar a nuestro país para estar junto a su madre en un momento crucial para ella.

La colaboradora de Mediaset está a la espera de unos resultados médicos importantes que tienen que ver con la evolución del cáncer que le fue detectado hace unos meses. Según estos resultados, la periodista decidirá cómo lo continuará el tratamiento e, incluso, si lo deja definitivamente, como ya dejó entrever hace unos días en Sálvame.

Mientras esto llega, y tal y como publica Semana este miércoles, la periodista intenta hacer vida normal. En las fotografías se las ve juntas paseando por las calles de Madrid, acudiendo a comer carnes a la brasa a un restaurante del centro y dándose mimos, que es precisamente lo que ahora necesita la veterana colaboradora.

Además, según cuenta la revista, Alba también ha acompañado a su progenitora a varias revisiones médicas.

Inseparables, pues, la joven se sitúa muy cerca de su madre en uno de sus peores momentos. La colaboradora volvió hace unos días a Sálvame para contar cómo afronta su lucha contra el cáncer.

La comunicadora contó que ha iniciado un nuevo tratamiento de quimioterapia y, aunque está siendo más fácil que el anterior, asegura que el camino está siendo "duro" y "largo": "Paso 6 seis horas en el hospital y, obviamente, cuando salgo estoy mal". "Tenía ganas de volver, porque significa que estoy bien", añadió la periodista, que apuntó: "He estado en la cama casi un mes, sin moverme".

"Si me dicen que los tratamientos no van a funcionar... se acabó", admitió Ximénez, que también está sometiéndose a "un tratamiento durísimo para no perder el pelo".