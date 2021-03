Ayuso promete ayudas de 100 millones para peluquerías, talleres... y otros "excluidos" por el Gobierno de Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado este miércoles desde la sede del Gobierno su campaña electoral para revalidar la presidencia de la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones del 4 de mayo. La mandataria ha anunciado varías líneas de ayudas a autónomos, pymes y empresas por un montante de más de 100 millones de euros, aunque no ha precisado la cifra total.

"Vamos a aprobar compensaciones económicas para sectores excluidos de los 11.000 millones de euros en ayudas del Gobierno de España, desde 3.000 euros para los autónomos a 200.000 a las empresas más afectadas, que hayan sufrido una caída en su facturación de al menos el 30%”, ha especificado Ayuso. Esto afectará a negocios como peluquerías, academias, talleres, centros de estética, tiendas de souvenirs, ferreterías, tiendas de muebles o librerías, entre otras.

Además, el Gobierno regional ha hecho un guiño a los taxistas, ya que la Comunidad de Madrid dará una moratoria de dos años para aquellos cuyos coches tengan más de 10 años de antigüedad.

La líder regional ha señalado que van a reorientar el Gobierno para "centrarlo en la recuperación económica" y que esta será la línea de actuación que van a seguir en los "próximos meses". “Anunciamos una serie de planes que suman 74 millones por un lado, y 13 en turismo”, ha dicho Ayuso en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

La presidenta ha estado acompañada en esta rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno -el primero ordinario sólo con los consejeros del PP- por el portavoz, Enrique Ossorio, y el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty.

Este último ha confirmado que las ayudas del Gobierno central "llegan tarde y mal" y además son "muy lentas" porque señalan un plazo de no menos de 40 días que "se da el Gobierno de la nación a sí mismo para organizarse, lo que no tiene ninguna razón". Ayuso viene a "ayudar a aquellos que el Gobierno Central ha excluido", que son 70.000 empresas con más de 150.000 personas trabajando en ellas.

Pocos cambios en el gobierno

Por otro lado, la mandataria madrileña no quiere incluir muchos cambios en su futuro gobierno, si las urnas se lo permiten: "Me gusta mi gobierno; haré muy pocos cambios" si así lo quieren los madrileños. Las encuestas señalan una fuerte subida del PP para esos comicios, pero no una mayoría absoluta, lo que le requeriría algún apoyo externo.

Del mismo modo, Ayuso rechaza la posibilidad de que se puedan introducir novedades en las listas electorales para la Asamblea madrileña. "No tengo pensado hacer grandes movimientos, ni fichajes estrella". Es más, ha añadido tras la reunión del Consejo de Gobierno que "contaré con los mismos equipos y seguiré así dando estabilidad a la política madrileña", ha concluido sin descartar miembros de Cs en las listas del PP a la Asamblea de la Comunidad de Madrid.