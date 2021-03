Paulina Goto se despide de su abuelo seis meses después de la muerte de su padre

Paulina Goto, actriz y cantante que recientemente ha protagonizado la serie de Netflix Madre solo hay dos, se ha enfrentado hace poco a la muerte de su abuelo, seis meses después del fallecimiento de su padre.

El progenitor de la mexicana moría de manera repentina en septiembre de 2020, sin que se dieran excesivos detalles sobre la causa de su deceso. La actriz y modelo compartió una motiva publicación en Instagram despidiéndose de él.

"La luz y la fuerza están dentro de ti, no hay nada en el mundo que no puedas lograr, hay que abrir el corazón porque el amor siempre perdona a un corazón que se equivoca, porque el amor te da la fuerza cuando tienes las alas rotas, porque el amor es la esperanza, porque el amor es lo que importa, el amor siempre te salva de un corazón que ya no canta... (palabras de mi papá)", escribía Goto en el pie de foto.

Tan solo hace un par de semanas que Paula ha tenido que despedirse así mismo de su abuelo. Un hecho que llega en un mal momento generalizado por la pandemia, pero también porque no le ha dado tiempo a recuperarse de la irreparable pérdida de su padre.

"Vivo en una montaña rusa emocional, es un proceso también". Hay veces que estoy súpertriste, a veces estoy súperenojada porque extraño mucho a mi papá. Es difícil, hay días que lo entiendo más, que lo proceso más. Ando viendo mis videos de chiquita con él", declaraba en una entrevista.

La intérprete ha querido recordar a su abuelo especialmente por impulsarla en su carrera y apoyarla en su decisión de dedicarse a la música. Sin duda es un duro golpe para Paulina Goto que, al menos, puede mitigar levemente gracias a su éxito en lo profesional.