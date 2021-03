PP critica que el Gobierno local "saque pecho" por remanentes 2020 "pero tiene cientos de autónomos sin ayudas"

Como ha recalcado en rueda de prensa la concejal 'popular' Mar San Martín, "se trata del primer ejercicio completo del equipo de Pablo Hermoso de Mendoza", que se ha saldado con "más de 10,5 millones de euros de remanentes", algo que, a su juicio, "no es de recibo, que sobre ese dineral mientras se deja a cientos de autónomos sin ayudas cuando lo están pasando mal".

"Este Gobierno no ha sabido reaccionar para garantizar la situación económica de Logroño, pese a lo que se les ha demandado desde los propios sectores afectados y desde la oposición municipal con mociones. Es vergonzante que se vea que sobran más de 10,5 millones de euros mientras no se habilitan más ayudas, porque ahora mismo, no hay ninguna convocatoria en marcha", ha lamentado la edil del PP.

A ello ha unido que "el alcalde habla ahora de los remanentes como algo bueno, cuando hace unos meses, cuando era otro el Gobierno municipal, eran la muestra de una gestión ineficaz". "Ahora, es Pablo Hermoso de Mendoza el que incumple sus objetivos y reniega de sus principios", ha asegurado Mar San Martín.

Para la concejala, los remanentes se deben "por un lado, a que la ciudad está paralizada, no se ha gastado nada en obras comprometidas, como en el Nudo de Vara de Rey, ni tampoco se ha empezado nada de lo que estaba prometido, como la administración electrómica, Puente Mantible, Monte Cantabria, Valbuena, las estaciones de autobuses, la nueva y la actual...".

"Solo gasta en pintura y bolardos para las 'Calles Abiertas' entre las críticas y el disgusto de la mayoría de los logroñeses", ha añadido San Martín quien, como segunda justificación para los remanentes, ha puesto "el incremento de los impuestos a los ciudadadanos, con un IBI que ha crecido más de un 8% y unos ingresos extra, por ese aumento fiscal, de más de 4 millones de euros, que se han requisado a los logroñeses en un año de pandemia".

Y mientras, ha insistido, "se ha dejado sin ayudas a cientos de autónomos, a los que se ha dedicado una cantidad ridícula en ayudas, por lo que la mitad de los que las pidieron han quedado fuera, y las que se han dado además, ha sido tarde, porque no se han adjudicado hasta final del año pasado". "Con esos más de 10,5 millones, se podía haber llegado a todos, pero, aunque ahora convoquen nuevas ayudas, ya es tarde para muchos", ha lamentado.

Para la concejal 'popular', Hermoso de Mendoza "solamente habla de los datos positivos". Así, ha señalado que "alaba el bajo endeudamiento, que es algo heredado del mandato anterior, lo mismo que la solución pactada y saneada para el soterramiento", y "oculta deliberadamente el porcentaje de ejecución de inversiones o cuánto se ha ingresado por venta de suelo, con una previsión de 9,6 millones y que, hasta noviembre, solo había sido de 4.000 euros".

Por todo ello, para finalizar, San Martín ha reclamado al alcalde de Logroño que "se disculpe con el Gobierno anterior porque ahora dice que es bueno lo que antes no servía; con sus votantes, por haber faltado a sus principios; a los logroñeses en general por subirles los impuestos cuando no era necesario; y, sobre todo, con los autónomos, para los que pedimos la convocatoria urgente de nuevas ayudas, por no evitar cierres".