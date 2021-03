Creen un filtre per a tirar petards en Instagram

Aquesta acció, dins de la campanya 'Salvem l'autèntic' protagonitzada per Arturo Valls, pretén mantindre viu l'esperit de les Falles i que no es perda una cosa tan autèntica dels valencians com és tirar petards.

El filtre, disponible en el perfil d'Instagram i Facebook de Dacsa va ser desenvolupat per Keanu, estudi especialitzat en realitat augmentada integrada, mixta i virtual.

Aquesta acció s'emmarca dins de l'original campanya per a recordar tot pel que mereix la pena seguir endavant, concorde a aquests temps d'incertesa que vivim.

Els valencians podran així mostrar en les seues xarxes socials el seu amor a les seues festes i a la pólvora, ressalta en el comunicat la directora de Màrqueting de Dacsa, Lorena Lázaro. També és un exemple de com la tecnologia permet seguir mantenint vives les tradicions, afig el director creatiu de l'agència, Jorge Herrero.