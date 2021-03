Scott Disick le explica cómo fue su ruptura con Sofia Richie... ¡a su expareja, Kourtney Kardashian!

Si a veces cuesta abrirse sobre momentos difíciles, suele ser más complicado si lo vas a hacer con una expareja. Pero para Scott Disick eso no ha supuesto ningún problema, porque Kourtney Kardashian le ha preguntado cómo fue su ruptura con Sofia Richie y el modelo ha encontrado el momento oportuno para narrar detalladamente su relación... con Kourtney.

En el último adelanto de la vigésima entrega de Keeping Up With The Kardashians, temporada con la que el reality echará el telón tras 14 años en antena, la mayor de las hermanas, quien ahora está encantada con su relación con el batería de Blink 182, Travis Barker, ha charlado con su exnovio para que este le explicase cómo se encuentra.

Ella acababa de escuchar que él, de 37 años, y su pareja, de 22 (es la hija menor del cantante y compositor Lionel Richie), se estaban "tomando un descanso", algo a lo que Disick rápidamente le dio la vuelta para primero relatar cómo había sido primero su relación con la hermana de Kim Kardashian.

"La gente llega a nuestras vidas y piensa que quizá es más sencilla de lo que creían, como estar contigo o conmigo", comenzó Scott, quien utiliza la metáfora de la maleta: "Es muy cierto que acarreamos mucho equipaje y al final no es fácil que tú y yo nos veamos, trabajemos juntos y hasta seamos amigos".

El también diseñador de ropa (suya es la marca Talentless) añadió que para ella situación es complicada, porque ahora él y Kourtney están promoviendo la idea del co-parenting(ser buenos padres separados, básicamente) en la crianza de sus hijos: Mason Dash, Penelope y Reign Aston, de, respectivamente, 11, 8 y 6 años.

"No creo que yo fuera capaz de hacerlo al revés [él con los niños y Kourtney más a su aire], pero siempre he tenido claro que mi prioridad han sido mis hijos, mi vida con ellos. E incluso le dije [a Sofía] que cuidarte es una de mis prioridades", añadió.

En ese estado de confesiones, Scott quiso elogiar a Sofía por ser una "detective" de sus pasos, dado que entiende que no puede ser fácil para ella ver que su pareja sale a pasar el rato con su expareja y sus hijos... para acto seguido volver a tirarle la caña a Kourtney.

"Es solamente que, a ti y a mí, no sé... ¿Nos va a gustar envejecer, viajando por el mundo con los niños, viviendo en una casa una al lado de la otra... o juntos en algún momento?", comentó, algo que la Kardashian de 41 años solventó diciendo que por ahora "es genial para lo niños" pero que deben ser "respetuosos" con la relación que tiene ahora.