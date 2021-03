MVA proyecta 'That which does not kill...', que reflexiona sobre traumas y culpa que surgen tras agresión sexual

La entrada es gratuita hasta completar el aforo que se ha reducido en cumplimiento con las medidas derivadas del COVID-19 y el uso de mascarilla es obligatorio en las instalaciones.

La cinta, rodada en 2019, recoge el testimonio de Ada, una joven que fue agredida sexualmente a los 19 años, y que diez años más tarde comparte su historia con Alexe Poukine, la directora.

Manteniendo el anonimato de Ada, Poukine coloca a doce mujeres y a dos hombres interpretando su historia frente a la cámara. La cinta refleja que los abusos y las agresiones sexuales están presentes en la sociedad y pueden ocurrir en cualquier momento, han recordado desde la Diputación en un comunicado.

Poukine presenta una película áspera y fría, en consonancia con su contenido, donde los protagonistas reaccionan a su testimonio, opinan sobre él y reflexionan sobre cuestiones como la culpa, el trato de las instituciones, la terapia, el deseo o las secuelas que deja una agresión. No sólo se habla de las consecuencias de una agresión, sino que también se señala la estructura que soporta que ocurra con tanta frecuencia.

Para algunas de las víctimas esa supuesta fortaleza que se adquiere tras experimentar una agresión sexual es el rechazo hacia el género masculino, la incapacidad para las relaciones o el temor a la estabilidad. Sin embardo, cuando se romantiza el sufrimiento, los traumas o la tristeza suelen convertirse en tabú.

El film funciona como una terapia grupal en la que los actores miran directamente al espectador y le presentan y ofrecen un espacio seguro. Un lugar en el que no hay juicios ni reproches por no actuar de la forma que se espera. Una contraposición a la respuesta de las instituciones o de una sociedad que siempre encuentra un resquicio de culpa a la que agarrase: por no oponer resistencia, por no denunciar antes, o por exponerse.

Por otro lado, han recordado que el ciclo continuará el 25 de marzo, con 'Honeyland', de Tamara Kotevska y Ljubomir Stefanov; el 8 de abril, con 'el gran viaje al país pequeño, de Mariana Viñoles; el 22 de abril, con 'Malka, in no man's land', de Xavi Herrero; el 20 de mayo, con 'Overseas', de Sung-A Yoon, y el 17 de junio, con 'Forman vs Forman, de Jakub Hejna y Helena Trestikova.