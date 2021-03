Susanna Griso recuerda en 'Espejo público' que Nicolás Maduro la imitó para criticarla como profesional

La presentadora Susanna Griso ha recordado este miércoles en directo uno de los momentos más señalados de su trayectoria como profesional. Acostumbrada a crear polémica, la conductora de Espejo público se ha convertido en el objetivo de la críticas de múltiples representantes políticos de España e incluso de algún dirigente internacional.

El programa de Antena 3 ha mostrado la crítica que Donald Trump ha lanzado hacia Megan Markle, respecto a sus declaraciones sobre la casa real británica. Entonces, el colaborador Diego Revuelta ha preguntado a su compañera si prefiere ser defendida o criticada por el expresidente estadounidense, a lo que ella ha respondido que preferiría ser criticada por Trump.

Asimismo, la presentadora ha recalcado que ya fue criticada por otro importante dirigente internacional: "Oye, a mí me lo ha hecho Maduro, te lo recuerdo". "¿Que te lo ha hecho maduro?", ha preguntado, muy sorprendida, una de las colaboradoras. "Encima, me ha imitado. Mal imitada, pero me ha imitado Maduro", ha detallado la conductora.

En ese momento, ha sonado de fondo la voz del presidente de Venezuela imitando a la periodista catalana: "Maduro volvió a arremeter contra España, volvió a arremeter contra Antena 3", dijo el presidente con un tono burlesco. Todo esto sucedió en el año 2017 durante una comparecencia en la que Nicolás Maduro hizo alusión a Susanna Griso por unas declaraciones que hizo en su programa contra él.

🎥@NicolasMaduro se dedica a ‘imita’ a @susannagriso, mientras aumenta el número de fallecidos en las movilizaciones #MadurazoEPpic.twitter.com/nZsEH36zay — Espejo Público (@EspejoPublico) June 23, 2017

Poco después, la presentadora respondió al dirigente venezolano criticando la intervención policial durante las protestas callejeras de ese mismo año. El programa de Espejo público mostró el rostro de un joven de 22 años que perdió la vida durante las protestas. "Siento decirle señor Maduro que la historia no le absolverá", contestó la comunicadora.