Hisenda convoca les ajudes del programa Eurodisea per a empreses valencianes que oferisquen pràctiques laborals

Cal recordar que Eurodisea és una iniciativa que funciona amb un 'criteri de reciprocitat', de manera que els joves valencians també opten a pràctiques en empreses europees, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Per a aquest exercici 2021 la Conselleria destinarà 316.000 euros a les empreses que oferisquen pràctiques professionals a joves europeus, quantitat que pot estar cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) i, si escau, com a part de la resposta de la Unió Europea a la COVID-19.

"Amb Eurodisea es beneficien, d'una banda, les empreses que es doten de capital humà format que els aporta nous coneixements i visions. D'altra banda, també es beneficien els joves tant valencians com d'altres regions europees participants en el programa, que aconsegueixen una oportunitat professional retribuïda en l'estranger", ha explicat el director general de Fons Europeus, Andreu Iranzo.

Les pràctiques tenen una durada màxima de cinc mesos i s'iniciaran, previsiblement, l'1 de juny i l'1 de novembre d'enguany.

Durant el mes anterior a la seua incorporació a l'empresa, els joves assisteixen a un curs d'espanyol i participen en activitats d'immersió cultural, perquè la seua adaptació a les empreses es realitze en millors condicions. Tot açò, així com l'allotjament en eixe mes, és amb càrrec a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

Malgrat la COVID-19, Eurodisea ha seguit endavant després del confinament. En aquest moment hi ha 23 joves estrangers treballant en empreses de la Comunitat Valenciana que han rebut la subvenció del programa.

COM PARTICIPAR

Les empreses interessades tenen un termini de 20 dies naturals comptats des de l'endemà a la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana per a presentar la seua sol·licitud de manera telemàtica a través de la pàgina web.

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic subvenciona el 92% del cost salarial d'aquestes pràctiques amb 1.403 euros mensuals per cada lloc de treball oferit, la qual cosa suposa que l'empresa només aporta 122 euros al mes.

A canvi, les empreses compten amb la capacitat i qualificació de joves amb domini de diversos idiomes que van estudiar en un altre país europeu, al mateix temps que milloren la seua internacionalització i la seua competitivitat.