Luz verde de Diputación a la aprobación inicial de la Concertación, con 28,9 millones de fondos incondicionados

La cuantía global de este plan, el más importante para los pueblos más pequeños de la provincia, asciende a 35.312.963,56 euros, de los que la Diputación aporta 34.680.950,20 euros y los municipios, 632.013,36 euros.

El diputado de Fomento e Infraestructuras, Francisco Oblaré, ha destacado durante el debate en el pleno el esfuerzo realizado para acelerar la tramitación de este plan, "de vital importancia para la financiación y el funcionamiento de los municipios más pequeños de la provincia". Como novedad, ha subrayado la posibilidad de que hasta el 95 por ciento de las cantidades de la Concertación de cada municipio puedan dedicarse como fondos incondicionados.

Así, tras las propuestas presentadas por los ayuntamientos, finamente serán 28,9 millones de euros los que la Diputación transferirá a los consistorios como fondos incondicionados para que lleven a cabo las actuaciones que consideren prioritarias, lo que supone el 83,3 por ciento del montante del plan que aporta la institución provincial.

La portavoz de Adelante Málaga, Teresa Sánchez, ha trasladado la abstención de su grupo al considerar insuficiente la cuantía de este plan, que a su juicio debe incrementarse anualmente un diez por ciento. "Se nos ha dicho que no era posible y que se tenían que conformar con un aumento del 2,5 por ciento. Nos abstenemos porque no podemos asumir esa limitación en un plan que dota de los recursos técnicos, económicos y materiales a los ayuntamientos para que puedan prestar servicios", ha indicado.

En este sentido, ha criticado que el plan no suponga "ni el diez por ciento" del presupuesto de 2021 de la institución provincial "pero no lo vamos a bloquear". Teresa Sánchez sí ha esperado que se agilice la tramitación y no ocurra como en 2020: "Esperamos que los ayuntamientos puedan tener en mayo a su disposición estos fondos".

Por su parte, el diputado socialista Manuel Chicón ha mostrado el apoyo a esta aprobación inicial de la también conocida como Concertación, "esta vez en un tiempo oportuno, no como en 2020 que llegó con muchísimo retraso".

Pese a la importancia de aumentar su cuantía, ha trasladado la necesidad de ser "colaborativos para que estos fondos lleguen cuanto antes", de manera que la aprobación definitiva esté en el mes de mayo. Esto supondría, en su opinión, "un avance para que los fondos lleguen en tiempo y forma", destacando el trabajo de los profesionales del Área "que se están dejando la piel para que los fondos estén disponibles lo antes posible".

En su intervención, el diputado de Fomento e Infraestructuras y portavoz del PP ha esperado que ese dinero llegue "como agua de mayo" y ha agregado que la institución, paralelamente, tiene en marcha otros planes de inversión para los municipios como el Plan de Impulso a la Economía Municipal y el Plan de Reactivación Económica Municipal.

Oblaré ha explicado que en un pleno próximo se aprobará la modificación de las ordenanzas del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación entre otros aspectos para que, a partir de 2022, se incluyan también los tres municipios de entre 20.000 y 25.000 habitantes (Alhaurín el Grande, Coín y Nerja) y la nueva Entidad Local Autónoma de Estación de Gaucín-El Colmenar, que se disgrega de Cortes de la Frontera.

El resto del plan, 6.409.655,30 euros, se dedicarán a los programas de inversiones (obras y suministros) y de gastos corrientes que oferta la institución provincial y que cada municipio elige.

Las inversiones suman 4.056.410,21 euros, de los que la Diputación transfiere 3.552.652,20 euros y los ayuntamientos colaboran con 503.758,01 euros. Se han solicitados 30 programa de este tipo, y la mayoría de las actuaciones serán obras y pavimentación en vías públicas, actuaciones en infraestructuras municipales, construcción y mejoras de zonas verdes y obras en instalaciones recreativas y recintos feriales.

En el apartado de suministros, destacan los de adquisición de vehículos para diversos servicios municipales, así como para Policía Local y Protección Civil; compra de maquinaria para limpieza de calles y equipamiento deportivo.

TELECOMUNICACIONES CONTRA LA DESPOBLACIÓN

En cuanto a los gastos corrientes, alcanzan los 2.353.245,09 euros, de los que la Diputación aporta 2.224.989,74 euros y los ayuntamientos 128.255,35 euros. Este año, uno de los programas obligatorios para todas las entidades locales será el análisis de las infraestructuras municipales en materia de telecomunicaciones, cuyo objetivo es conocer la situación en que se encuentran todas las entidades locales menores de 20.000 habitantes para facilitar la implantación de redes de alta velocidad. El estudio tendrá un coste de 262.900 euros.

Para luchar contra la despoblación en el medio rural y ayudar a los pueblos más pequeños a mejorar los servicios de telecomunicaciones que llegan a sus habitantes, a sus trabajadores y a las empresas ubicadas en sus territorios, se realizará un inventario de arquetas, canalizaciones, elementos complementarios existentes y definición del cableado existente, así como un estudio de la dotación de los edificios públicos o de uso público y solares.

En total, los ayuntamientos se han acogido a 53 programas de gastos corrientes, de los que los más destacados son los de promoción y fomento del deporte, sobre todo el apoyo para la contratación de técnicos deportivos; promoción cultural, que incluye la contratación de técnicos de juventud y de monitores de música, artes escénicas y artes plásticas; gestión de conocimiento, que contempla la dinamización de los centros Guadalinfo y actuaciones en materia de transparencia y datos abiertos.

Otros programas son los de Protección Civil, parques y jardines, protección de la salubridad pública, protección y mejora del medio ambiente y fomento de la convivencia ciudadana.

MEDIO MILLÓN POR LA DESINFECCIÓN EN LA PANDEMIA

Por otra parte, se ha aprobado también de forma inicial, por unanimidad, el Plan de Asistencia Económica Municipal 2021, dotado con 509.000 euros, cuyo objetivo es contribuir al esfuerzo realizado por las entidades locales en las tareas de contención de la propagación del COVID-19 durante el año pasado mediante la realización de trabajos de desinfección de espacios públicos.

Esta cantidad se repartirá entre los municipios menores de 25.000 habitantes, en función de su población, y las transferencias oscilarán entre los 2.000 y los 11.000 euros.