Demi Lovato revela que fue declarada "ciega legal" en 2018 tras su sobredosis

Es un tanto extraño que hace menos de una semana, en una entrevista con la revista Glamour en su edición norteamericana, Demi Lovato revelase que, a día de hoy, sigue consumiendo drogas y que, en plena promoción de su nuevo álbum, Dancing With The Devil. The Art Of Starting Over (Bailar con el diablo. El arte de empezar de cero), explique que debido a su sobredosis fue declarada "ciega legal". Pero sus fans saben que así es Lovato.

La cantante de 28 años está hablando cada vez más abiertamente sobre aquella noche de junio de 2018 que casi le cuesta la vida y que el portal TMZ sacó a la luz en su momento, explicando que fue encontrada a pocos minutos de fallecer por uno de sus asistentes en su mansión de Hollywood Hills, pasando después por varios meses de rehabilitación.

En el documental que ha hecho sobre la creación de su nuevo álbum, la autora de éxitos como Sorry Not Sorry, OK Not To Be OK o Sober ha rememorado cómo fue para ella despertarse en el centro médico y darse cuenta de que su visión era tan mala que no podía siquiera ver a su hermana que estaba a su lado.

Proyectado por primera vez este martes en el Festival SXSW (South by Southwest) en Austin, Texas, el largometraje dejó algo impactados a sus seguidores al descubrir que fueron los médicos quienes declararon que se había quedado "ciega legal" tras su sobredosis (que fue por fentanilo, la droga que mató a Prince).

Se considera "ciega legal" a aquella persona que tiene una agudeza visual es diez veces menor de lo normal (en su mejor ojo) o, sin tener en cuenta la agudeza visual, su campo de visión está restringido a un ángulo de visión de 10 grados o menos.

La artista ya reveló en una entrevista con The New York Times que le costó recuperar la visión unos dos meses, aunque en el documental ha revelado que ya no puede conducir porque en ocasiones padece de puntos ciegos en su visión.