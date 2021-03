El campus de Madrid de ESIC deja de ser un centro universitario adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos para convertirse en ESIC University, una universidad privada reconocida como tal por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

La presentación de la nueva Universidad se ha realizado este miércoles de forma virtual en una rueda de prensa impartida por Eduardo Gómez Martín, presidente de ESIC; Teresa Freire, directora ejecutiva de ESIC University; y Ramón Arilla, rector de la nueva Universidad.

En su intervención, Eduardo Gómez ha asegurado que ESIC, una escuela de negocios que nació hace 55 años y que pertenece a una congregación religiosa, se ha convertido en Universidad "como una evolución natural".

El propósito es simple y arriesgado, transformar personas para hacer un mundo mejor

Gómez ha afirmado que "el propósito es algo simple y arriesgado, transformar personas para hacer un mundo mejor". Según el presidente de ESIC, "como Institución tenemos una idea de persona y también un concepto idealizado de sociedad".

Sede de ESIC en Madrid Cedida

Motivos para ser optimistas

"Tenemos siempre motivos para ser optimistas, sobre todo tras vivir lo que acabamos de vivir (en alusión a la pandemia de coronavirus), lograr hacer un mundo mejor. El espíritu emprendedor siempre ha estado con nosotros. Pasamos de ser una escuela de negocios a convertirnos en una institución de educación superior con cuatro actividades bien diferenciadas: pasamos a ser una universidad en Madrid y un referente en marketing y lo digital, también un centro de formación profesional y una escuela con una oferta de programas online que traspasa fronteras", ha recalcado

De la Escuela a la Universidad, "una evolución natural"

El presidente de la institución, Eduardo Gómez, se ha preguntado: "¿Por qué ESIC se hace Universidad? Pues no nos hacemos Universidad para adquirir más cuota de mercado, para empezar a lanzar mucha oferta con otros grados, no hemos comprado ninguna Universidad", ha subrayado, para terminar respondiendo a la pregunta: "Fuimos nutriendo desde el principio la escuela para llegar a esto. No nos hacemos Universidad para quitar espacio a otros, sino para colaborar y ayudar a mejorar la sociedad".

Alumnos, empresas y sociedad, ejes de ESIC University

El presidente de ESIC ha afirmado: "La Universidad y la Educación no es un negociete. ¿Cuáles son los ejes que sustentan? El alumno, las empresas y la sociedad".

En referencia a los alumnos, Gómez ha manifestado: "La experiencia que tiene el alumno con nosotros debe ser cuasi sagrada. El conocimiento y los profesores están ahí, se copian, se intercambian, pero los alumnos no. El aprendizaje del alumno es básico, la tecnología es fundamental".

En alusión a las empresas, el presidente de ESIC ha advertido que están viviendo "un momento convulso" por la crisis de la covid-19. "Las empresas han perdido certezas. Tenemos que seguir escuchando sus necesidades. ¿Cómo hacer que el estudiante sea útil a la empresa o cómo lograr que pueda montar su propia empresa? Ese es uno de los retos de ESIC University", ha recalcado.

Respecto a la sociedad, Eduardo Gómez ha subrayado: "El impacto que provocamos en la empresa debe servir para revertir en nuestra sociedad. Somos una empresa de educación. Como institución estamos llamados a reparar y arreglar las cosas. Hay que cuidar el planeta. Se aumentan las diferencias sociales. En un mundo donde las personas están más conectadas hay más soledad, depresión y sinsentido. Todo eso debemos ayudar a corregirlo con alumnos formados y con pensamiento crítico".

Hace 55 años se empezó a impartir Marketing

Por su parte, Teresa Freire, directora ejecutiva de ESIC University, ha recordado algunas fechas clave en la historia y evolución de ESIC. "Hace 55 años se empezó a impartir el Marketing, "que entonces era algo desconocido completamente". "En 1999 ESIC Madrid se adscribió a la Universidad, después ocurrió igual en ESIC Valencia, Barcelona y Zaragoza", ha explicado.

"Empezamos una inmersión en el conocimiento de la Universidad. Un proceso mucho más profesional. Logramos construir un proyecto sólido. En marzo de 2019 la Comunidad de Madrid aprobó nuestro proyecto y el 1 de septiembre comenzaremos con nuestra Universidad. ¿Qué buscamos? No queremos una Universidad generalista enorme, sino centrarnos en el Marketing, el Business y la formación digital. Con una visión internacional. Sin restricciones", ha subrayado.

Transformative Learning, la metodología

Por último, Ramón Arilla, rector de ESIC University, ha explicado la metodología que impartirán a sus estudiantes: "Transformative Learning sitúa al alumno en el centro y el profesor es un guía que le acompaña. Tenemos una nueva generación de personas proclives a los formatos audiovisuales y que además son nativos digitales".

El rector ha indicado la importancia del microaprendizaje, que según su experiencia genera menos entre los alumnos menos rechazo que los grandes lotes de información. "El troceamiento en pequeñas píldoras acompañado de prácticas pensamos que es el camino para tener más ganas de seguir aprendiendo", ha afirmado el rector Arilla.

"Esta forma de aprender ha venido para quedarse. Un feedback constructivo, de forma semanal, permite seguir aprendiendo. También necesitamos tener métricas para medir cuánto acceden a nuestros contenidos y desde dónde lo hacen".