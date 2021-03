Toni Cantó formalitza la seua renúncia com a diputat

20M EP

NOTICIA

Toni Cantó ha formalitzat finalment la seua renúncia com a diputat en Les Corts i com a síndic de Ciutadans, l'endemà passat d'anunciar que deixa la política per les seues discrepàncies amb l'actual Executiva nacional presidida per Inés Arrimadas.