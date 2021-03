Miramar lanza 'We are family', campaña protagonizada por familias asiduas al centro comercial

Centro Comercial Miramar ha presentado 'We are family', una campaña que tiene como protagonistas a familias reales asiduas al centro comercial. Con esta iniciativa, el centro comercial de Fuengirola (Málaga) refuerza su vínculo con la provincia y rinde homenaje a "aquellas personas que eligen Miramar para los momentos de ocio y desconexión con los suyos", según han explicado sus responsables.

En la campaña, que se desarrollará a lo largo de todo el año, participarán distintas familias que han sido elegidas a través de un casting digital realizado el pasado mes de febrero. La convocatoria ha contado con una amplia acogida y ha recibido más de un centenar de solicitudes en apenas dos semanas.

Los primeros seleccionados han sido Cristina y David y sus hijos Óliver y Natalia, que serán la imagen de esta primera fase de la campaña y que estarán presentes en la comunicación del centro tanto en el exterior, interior como en soportes digitales. En ella se quiere poner en valor el concepto de familia como "aquello que compartimos, algo incondicional y lo que realmente importa", han indicado desde el centro comercial Miramar. A los primeros participantes les seguirán el resto de familias elegidas, quienes protagonizarán las próximas campañas a lo largo de 2021.

'We are familiy' surge tras meses en los que, "además de vivir muchas emociones, la mayoría de las personas coinciden en haber aprendido a valorar más que nunca lo que realmente importa". "Esto es principalmente la familia, concepto que incluye a todas aquellas personas con las que compartimos y con las que en el último año no hemos podido vivir todos los momentos que hubiéramos deseado", han subrayado desde Miramar.

Por este motivo, desde Centro Comercial Miramar se ha apostado por una iniciativa centrada en su comunidad, agradeciendo así a todos sus clientes "la confianza depositada cada día y todos los momentos compartidos".