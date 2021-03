Un estudio internacional concluye que la exposición al polen puede aumentar el riesgo de infección por coronavirus

Un estudio internacional ha concluido que el nivel de polen de la atmósfera es un factor importante de riesgo para la COVID-19. La investigación, que se ha realizado en 31 países de los cinco continentes, ha sido publicada en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Entre los más de 150 investigadores que han contribuido a este trabajo se encuentran Arturo H. Ariño, Mónica González, Estrella Robles y Anabel Pérez de Zabalza, científicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra.