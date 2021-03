Sanitat relaxarà les restriccions sobre competicions esportives si es manté el risc baix

La Conselleria de Sanitat Universal valorarà la pròxima setmana les mesures actuals que regulen l'esport en la Comunitat Valenciana i ha avançat que, "si la situació epidemiològica es manté en nivell de risc baix, es relaxaran les restriccions".

Aquesta és la principal conclusió després de la reunió mantinguda durant el matí d'aquest dimarts en la seu de la Conselleria entre representants tècnics d'Esports, Sanitat i el president de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, Salvador Gomar, així com el president de la Confederació de Federacions Esportives de la Comunitat Valenciana, Salvador Fabregat, segons ha informat la Conselleria de Sanitat.

Durant la trobada, la consellera Ana Barceló ha assegurat que "si la situació epidemiològica continua estabilitzada en una incidència acumulada per davall de 50 casos per cada 100.000 habitants (nivell de risc baix)", "revisarà les mesures en el sentit de relaxar les restriccions".

La Conselleria de Sanitat va emetre aquest dilluns una edició bis del DOGV del divendres en la qual ampliava l'horari dels centres esportius, que podran obrir fins al toc de queda. En aquesta resolució, seguien sense permetre's els esdeveniments esportius públics o privats.

Amb algunes excepcions: competicions federatives d'àmbit autonòmic per a ascendir o obtindre classificació a campionats nacionals; professional i màxima categoria femenina de pilota valenciana; competicions oficials professionals i no professionals d'àmbit internacional i estatal.

Eixe mateix dia, la incidència acumulada en la Comunitat Valenciana es va situar en el nivell de risc sota en caure per davall dels 50 casos per cada 100.000 habitants, en quedar-se en 44,71 contagis. Aquest dimarts, la incidència continua baixant i se situa en els 43,21 contagis per 100.000 habitants.