Artistes fallers planten un monument sobre sis contenidors de vidre per a animar a reciclar

Els artistes fallers Paco Torres, Tedi Chichanova, Víctor Hugo, Juanjo Salom, Ausiàs Estrugo i Reyes Pe han plantat un monument damunt de sis contenidors de vidre localitzats en llocs emblemàtics de la ciutat fins el pròxim dia 21 de març.

Els iglús verds serveixen de base d'aquestes xicotetes falles, d'entre dos i quatre metres d'altura. La iniciativa forma part de la campanya ‘Recicla vidre amb esperit faller i cuida't’ que han posat en marxa Ecovidrio amb la col·laboració de la Generalitat i l'Ajuntament per a animar a continuar reciclant vidre durant aquestes dates en les quals no s'han pogut celebrar les Falles a causa de la Covid-19.

A més, Ecovidrio recobrirà de vinil amb missatges d'ànim els contenidors verds de les comissions falleres que participen en la campanya de recollida d'envasos de vidre, 'La Reciclà’ que es realitza durant les Falles des de fa més de cinc anys. El vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha assenyalat que aquesta acció "ajuda a recordar que les Falles tornaran, que tornarem a gaudir d'una de les millors festes del món i que, a més, el farem amb més sensibilitat mediambiental i fomentant el reciclatge".

Durant la presentació de la campanya, que ha tingut lloc en l'Estació del Nord, Campillo ha apuntat que "ja sabem que enguany no es poden celebrar Falles, quan seria l'habitual el mes de març, però estan fent-se moltes accions per a recordar que març és el mes de Falles". Així, quan "estaríem a punt de començar la setmana gran" de les festes, "des de la Regidoria de Cultura Festiva i des de la Junta Central Fallera s'estan programant molts actes compatibles amb l'emergència sanitària en la qual estem per a recordar que tornarem", perquè "evidentment les Falles tornaran".

El regidor ha indicat que "des de l'Ajuntament de València, i en aquest cas des de la Regidoria de Gestió Sostenible de Residus, en col·laboració amb Ecovidrio, instal·larem una sèrie de contenidors de reciclatge de vidre, els famosos iglús verds", dins de ‘la Reciclà’, la campanya de foment de reciclatge de vidre entre les comissions falleres "que fem cada any" i "que té molt d'èxit".

Campillo ha explicat que "enguany el que farem és adaptar la campanya al moment actual", de manera que "Ecovidrio recobrirà de vinil eixos iglús per diverses zones de la ciutat per a recordar que tornarem" i per a posar en relleu que "en aquestes dates, encara que no hi haja Falles a l'estil que coneixem i que no hi haja gent al carrer, continua sent important reciclar el vidre a la nostra ciutat".

El vicealcalde ha agraït a Ecovidrio "la seua sensibilitat cap al món faller, cap a la nostra ciutat, per, a pesar que no hi ha Falles en aquests moments, fer una campanya que ajuda a recordar que les Falles tornaran, que tornarem a gaudir d'una de les millors festes del món i que, a més, ho farem amb més sensibilitat mediambiental i fomentant el reciclatge".

'La Reciclà' es complementa amb la col·locació de monuments dissenyats ad hoc per diversos artistes fallers damunt de sis contenidors de vidre localitzats en llocs emblemàtics de la ciutat. Els iglús verds serveixen de base per a aquestes xicotetes falles, d'entre dos i quatre metres d'altura.

En l'acte de presentació de la iniciativa ‘Recicla vidre amb esperit faller i cuida't’ també han estat presents la Fallera Major de València, Consuelo Llobell; el director general de Qualitat i Educació Ambiental, Joan Piquer; el gerent de màrqueting d’Ecovidrio, José Luis Magro, i els artistes fallers Paco Torres, Tedi Chichanova i Ausiàs Estrugo. La Fallera Major de València, Consuelo Llobell, s'ha referit a "un 15 de març atípic i molt estrany" i l’ha qualificat com "un moment ideal per a posar en valor accions com aquesta", ja que "si les Falles i el reciclatge de vidre van de la mà, podem donar una vida útil molt més llarga a aquest material, però, sobretot, estem fent de la nostra ciutat i dels nostres carrers un lloc millor per a nosaltres i per a les futures generacions".

Joan Piquer ha posat en valor “l'esforç dels veïns i veïnes de la Comunitat Valenciana per a mantindre les elevades quotes de reciclatge de vidre en la Comunitat Valenciana en 2020, malgrat l'any de pandèmia” i ha traslladat que “continuarem treballant juntament amb els agents implicats en la millora d'aquesta recollida separada”.

Piquer ha recordat que “el vidre és un material 100% reciclable i, per tant, es tracta d'un flux de residus on, si cap, s'ha de continuar incrementant els esforços normatius i de tota índole per a l'increment de les quantitats recollides i reciclades”. Durant l'any passat es van reciclat 13.136.550 quilograms d'envasos de vidre a la ciutat de València, la qual cosa suposa una mitjana de 16,4 quilograms per habitant. El municipi compta amb 2.719 iglús verds, això és, un contenidor per a residus de vidre per cada 294 veïns i veïnes.

Per part seua, el representant d’Ecovidrio, José Luis Magro, ha ressaltat que “malgrat l'escenari atípic que estem vivint a causa d'aquesta pandèmia, des d’Ecovidrio volem mostrar que l'esperit faller continua viu i que continuem donant suport a un any més a la festa més emblemàtica de la ciutat de València i una de les més populars del món, alhora que animem a tota la ciutadania perquè continue reciclant de manera responsable els envasos de vidre en el contenidor verd”.