Kiko Rivera sigue su cruzada contra una parte de su familia. Concretamente la que tiene que ver con su madre, Isabel Pantoja, y su tío Agustín, contra los que carga duramente en Lecturas.

Según el Dj, su familia está desaparecida en esta guerra. "Tíos, primos, hermanos, ¿dónde están? Mi prima, como no tiene nada que ver con ella… ¡Habría que verla si le estuviera pasando a ella! (...)", dice de Anabel Pantoja.

De Isa: "No se me olvidan las palabras de mi hermana. Le digo que, si se quiere enterar de por qué las cosas están pasando así, se lo enseño. 'No quiero verlo', dice en televisión. Sabe que si lo hace tiene que elegir, y a Anabel le pasa igual", dice decepcionado.

"Tíos, primos, hermanos, ¿dónde están?"

Además, y sorbe todo, apunta a su madre y a su tío. "Mi madre estaría mejor en la cárcel que en Cantora. ¡Qué triste lo que te digo! Va a tener tiempo para reflexionar sobre todo lo que ha hecho mal y no tener a este señor al lado comiéndole el coco. Es su veneno", asegura. "Mi tío tiene los días contados en Cantora, pero no por mi madre, ¡por mí!", sentencia el joven.

En cuanto a las informaciones sobre una posible prueba de paternidad para determinar si Paquirri es su padre biológico, expresa: "No quería que saliese, quería que la decisión que yo tomase fuera privada. Quedármela yo".