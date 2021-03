"Era un cuchitril con moqueta. Fíjate si era un nido de mierda, que te dormías en el suelo y te despertabas en la habitación", han recordado Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella en La hora D. Los humoristas han acudido al programa de Dani Rovira este martes, y han hablado con él sobre cómo era el piso que compartieron.

Y es que, ambos se conocen desde hace muchos años, pues coincidieron en el colegio, tal y como compartieron: "A mí me echaron de mi clase por portarme mal y me mandaron con los mayores", contó Ernesto, un año mayor que Pablo, que por entonces iba a 5º de EGB. "Estaba yo en clase, atendiendo como siempre, tomando apuntes, y me lo plantan delante".

La cosa no quedó ahí, evidentemente, sino que Chiapello le pidió a Sevilla que se retirara para posibilitar su visión, pues le molestaba, cuando el monologuista se dio la vuelta. "Se giró, le vi la cara, me descojoné y desde entonces ya somos amigos para siempre", recordó.

La cosa no quedó ahí: la alianza se fraguó a largo plazo y ambos convivieron en la capital. "Primero llegamos a Madrid con la intención de buscar piso. Y estuvimos como una semana o dos buscando, pero no lo conseguíamos, pues nos entreteníamos, nos surgían aventuras. Al final tuvo que venir mi padre y nos dijo que somos imbéciles", contó Chiapella.

Además, su progenitor encontró piso en tan solo una tarde. Después, ambos coincidieron interpretando a dos hermanos en La que se avecina, algo que les sirvió para recordar su más tierna infancia.