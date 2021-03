Este martes, La 1 emitió La noche D. En este caso, el programa de Dani Rovira se centró en la amistad. Para hablar de ella, se pasaron invitados como Daniel Guzmán. Y como la amistad es algo tan amplio, el actor habló de su relación con su abuela Antonia, a la que dedicó su Goya.

Ocurrió gracias a la película A cambio de nada (2015), y contó con las actuaciones de Miguel Herrán y Luis Tosar. La historia contaba sus propias vivencias juveniles y se desarrollaba en los escenarios en los que creció. Entre esos lugares estuvo la casa de su abuela, que se atrevió a participar en el filme dando vida a la abuela del personaje de Darío.

Además, cuando recibió el premio, Antonia se encontraba acompañando a su nieto, por lo que fue la primera persona a la que este abrazó. Y no solo eso sino que, desde el escario le dedicó el galardón. "Quiero dedicárselo a mi madre, a mi padre, a mis amigos, Luismi, Brujo... y sobre todo a ti, abuela. Gracias a ti me he levantado año tras año cuando estaba en el suelo y cuando nadie quería esta película, me he levantado por ti, porque tú estuvieras", comenzó.

"Porque de verdad que eres mi estrella, abuela. Porque has conseguido hacer con 93 años lo que yo nunca podré hacer. Te lo agradezco de corazón, abuela. Este es el mayor homenaje que te puedo hacer", ilustró el vídeo. Después, visiblemente emocionado, comentó sobre las imágenes:

"No lo había visto porque mi abuela, desde que se ha ido, no la había vuelto a ver y claro, un primer plano de ella y me ha descolocado un poco", ha dicho Daniel al ver las imágenes en La noche D. Y es que, Antonia estuvo nominada al Goya a mejor actriz revelación por su aparición en la película y falleció el 22 de octubre de 2018.