Wyoming: "Más Madrid ha rechazado la oferta de Pablo Iglesias y le ha dicho: 'Contigo no, bicho'"

Wyoming comenzó El intermedio de este martes afirmando: "Estoy contento, ufano y lustroso porque no ha pasado nada". Y, tras bailar para celebrarlo, comentó: "No se ha presentado ninguna moción de censura, no se han convocado elecciones en ninguna comunidad autónoma y ningún partido político ha implosionado".

🔴 Al contrario que ayer, cuando apareció en el programa con un aspecto lamentable, Wyoming comienza el programa contento: "¡Hoy no ha pasado nada, nada de nada!". ▶ #elintermedio en directo: https://t.co/83T2xLWbwFpic.twitter.com/WmCMEG9WFL — El Intermedio (@El_Intermedio) March 16, 2021

Pero la música cesó cuando señaló que "para ser sinceros, sí que ha pasado una cosilla, que la líder de Más Madrid, Mónica García, ha rechazado la oferta de Pablo Iglesias para una candidatura común de cara a las elecciones madrileñas".

"Por utilizar términos políticos, le ha dicho: 'Contigo no, bicho'. Parece que no habrá boda entre ambos partidos políticos, pero aún tienen la oportunidad de establecer a largo plazo una relación más abierta y menos formal, ni socios ni rivales: Follamigos políticos", comentó el presentador.

También quiso destacar que ambos tendrían que convencer a Ángel Gabilondode que se una la relación, "pero será complicado porque es un hombre clásico, antiguo... no sé si será proclive a los experimentos sentimentales".

Wyoming, en 'El intermedio'. ATRESMEDIA

Al final, Wyoming se quejó de que el día hubiera sido tranquilo en noticias: "Espero que no se convierta en costumbre porque en este programa vivimos de la actualidad, no de la tranquilidad", concluyó.