Rambito, en 'First dates': "Las latinas suelen ser muy morbosas y cariñosas"

First dates celebró este martes su especial 'A ciegas', donde los comensales que acudieron al restaurante de Cuatro tuvieron que vendarse los ojos durante toda la velada para conocer a cita.

‘First dates a ciegas’. MEDIASET

Una de estas parejas fue la formada por Tomasa y Rambito, que cenaron sin verse en busca del amor por el que acudieron al programa. El primero en llegar fue el albaceteño: "Tengo una hamburguesería llamada Rambito".

"Mi eslogan es 'Hamburguesas Rambito, cuanto más las comes, más te crece el pito'. Y si es una chica, 'el pechito'", explicó el hostelero a su llegada. Carlos Sobera se sorprendió del estado de forma del comensal: "Tienes unos abdominales...".

Rambito le contestó que "antes los cuidaba más porque tengo el récord con 3.400. También tengo un récord de España que conseguí en Madrid: 24 horas corriendo dando vueltas a un circuito".

A continuación, llegó Tomasa: "Vine a España muy jovencita y he estado yo sola peleando para salir adelante, estoy separada y tengo 3 hijos. Me considero una persona muy luchadora", afirmó.

"Busco a un caballero que me sepa valorar, que me quiera, que sea romántico, detallista... estoy acostumbrada a que me traten como una dama", destacó la limpiadora.

Rambito y Tomasa, en ‘First dates’. MEDIASET

Con los ojos vendados, ambos comenzaron a cenar y a conocerse un poco más, comenzando por su procedencia: "Soy del pueblo de Andrés Iniesta, Fuentealbilla", comentó Rambito a la dominicana, que quiso destacar que "me llevo mejor con los españoles que con los latinos".

Sin verle, Tomasa quiso alabar a su pareja en First dates: "Es un hombre muy romántico, caballero, que fui lo que pedí". Rambito, por su parte, señaló que "tengo amigas latinas y suelen ser muy morbosas y cariñosas, pero hay de todo".

Rambito y Tomasa, en ‘First dates’. MEDIASET

Al final, con los ojos vendados, Rambito sí que quiso tener una segunda cita con Tomasa porque "aunque no la he visto, su voz, su pelo y sus manos suaves por arriba y curtidas por abajo, dicen mucho de una mujer luchadora y emprendedora".

La dominicana, por su parte, también quiso volver a quedar "para conocerle mejor porque se me ha hecho corta la cena". Pero al levantarse los antifaces, puso los ojos como platos y exclamó: "¡Me has engañado!", pero para bien, ya que mantuvieron su decisión y se marcharon juntos del programa.