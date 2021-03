Rozalén, en 'El hormiguero': "Dejé plantado a Alejandro Sanz para tender una lavadora"

Rozalén fue la encargada este martes de poner la nota musical de la semana en El hormiguero. La cantante acudió al espacio de Antena 3 para presentar su gira (de junio a diciembre) y el videoclip de la canción Que no, que no.

La reciente ganadora de un premio Goya por la mejor canción original que consiguió hace unos días por el tema principal de La Boda de Rosa, la película de Iciar Bollaín, no dudó en llevarlo al programa para enseñárselo a Pablo Motos.

"Me falta llevarlo en una mochila para enseñárselo a todo el mundo porque no me lo puedo creer, me parece tan surrealista esto...", reconoció la invitada. "Este fin de semana estuve en Albacete para que mis padres lo vieran y a mi padre le tuve que decir que no se lo llevara al supermercado. Pero sí que es verdad que lo ha paseado por el edificio donde viven", añadió.

El presentador quiso saber que sentía al haberle ganado el premio a Alejandro Sanz, que también se encontraba entre los nominados: "Esto no ha sido ganarle a nadie y yo pensaba, evidentemente, que se lo iba a llevar él", admitió Rozalén.

"Es verdad que cuando dijo en la alfombra roja que me lo merecía, pensé que cabía la posibilidad de que me lo llevara, pero no me lo puedo creer. Se ha portado tan bien conmigo desde el principio que esto lo quiero celebrar con él", señaló la artista.

Tras hablar del exitoso cantante, Motos quiso que su invitada contara una anécdota que le sucedió con el madrileño: "¿Es verdad que le dejaste tirado por tender una lavadora?".

Rozalén explicó que "Alejandro es de los artistas más generosos que hay. Un día estábamos hablando en su casa y me invitó a cenar. Yo entré en colapso, porque cuando soy muy fan de la gente la lío parda...".

"Entonces, es verdad que yo había puesto una lavadora por la mañana y cuando me dijo que me quedara a cenar le contesté que me tenía que ir porque la ropa me iba a coger olor. Es así de triste", recordó la albaceteña.

"Sé que los fans de Alejandro van a decir que soy tonta perdida, pero me iba a México al día siguiente y me fui a tender la ropa", justificó la cantante. Que concluyó diciendo que cuando se fue de casa de Sanz pensó: "Eres idiota, tienes la oportunidad de cenar con una persona que admiras y te vas". Y añadió que "se me metió la lavadora en la cabeza, me puse nerviosa y me fui".

Multitud de anécdotas con artistas

El presentador también quiso que los espectadores una anécdota que le sucedió a Rozalén con Carlos Jean: "Iba a cantar con Bebe, era invierno, llegué al sitio, me empecé a quitar la bufanda de esas gigantes, no sé qué hice, pero en vez de quitármela, me la liaba aún más y cuando lo logré, me acerqué a él y le dije: Hola, soy Bebe", recordó entre risas

También le sucedió una anécdota curiosa con Rosendo: "Me acerqué a él con la ayuda de algún chupito –debido a su timidez-, le abracé y le dije que quería ser su Luz Casal. Debí parecerle un poco loca".