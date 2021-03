Cvirus.- Puig demana "màxima prudència" en Setmana Santa: "La situació ha millorat molt, però cal millorar encara més"

En eixos termes s'ha referit el cap del Consell en ser preguntat pels periodistes, a Alacant, sobre si les reserves d'hotels servirà de "salconduit" per a l'entrada de turistes nacionals a la Comunitat Valenciana.

"Hem de ser capaços d'arribar a l'estiu amb la millor situació epidemiològica possible, perquè això ens va a garantir la recuperació tant econòmica com social, així com ens va a permetre seguir salvant vides", ha indicat Puig.

Així mateix, ha recordat que existeix una decisió presa per totes les comunitats autònomes a Espanya per a "extremar la prudència" en la pròxima Setmana Santa i així "consolidar" el que s'ha fet fins al moment. "Fa més d'un mes teníem una incidència de quasi 1.500 casos, la d'ara està per sota de 50, en una situació de risc baix".

Per açò, davant el risc d'una possible quarta onada, Puig ha sostingut que "necessitem ser capaços de cimentar i estabilitzar aquesta situació". En la mateixa línia, ha indicat que encara hi ha 700 persones ingressades en els hospitals: "Ha millorat molt, però hem de millorar encara més, i per a açò és necessari garantir un espai d'emergència".

Així mateix, respecte a la possibilitat de desplaçaments en el pròxim període vacacional, ha assenyalat que "com més mobilitat, més contacte i més contagi". "Ara hi ha un acord sobre que no ens pot tornar a passar el que ens ha passat en ocasions anteriors, hem de mantindre aquesta situació i això requereix esforç per part de tots, i també dels sectors econòmics als qui se'ls va a seguir ajudant", ha conclòs.