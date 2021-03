STEPV demana "acabar amb la incertesa" per la suspensió d'AstraZeneca i reprendre la vacunació com més prompte millor

Aquest sindicat posa de manifest que la paralització de la vacunació d'AstraZeneca "està generant inquietud, pors i desconfiança entre la població que cal tallar al més prompte possible".

En aquest sentit, assegura que la suspensió del procés de vacunació docent a la Comunitat Valenciana, iniciada el 15 de març i detinguda a les poques hores per la decisió de la Comissió Interdepartamental del Ministeri de Sanitat, "ha generat entre el personal convocat a vacunar-se dos reaccions".

D'una banda, detallen, "hi ha persones vacunades ahir que estan preocupades per la seua situació i els possibles efectes negatius que pot tindre en la seua salut". D'altra banda, les persones que van conéixer la notícia a les portes dels punts de vacunació "van veure frustrades les seues expectatives de ser protegides davant el virus".

Per al primer col·lectiu, STEPV demana que, ja que s'ha suspès preventivament la vacunació per a estudiar els possibles efectes detectats en unes quantes persones altres països, a les persones vacunades recentment caldria fer-los un seguiment de com evolucionen els pròxims dies.

MISSATGE DE TRANQUIL·LITAT

En tot cas, el sindicat llança "un missatge de tranquil·litat perquè hi ha 17 milions de persones que s'han vacunat també de l'AstraZeneca en les últimes setmanes i no s'han detectat complicacions més enllà dels efectes secundaris previstos i publicats bastament en els mitjans i canals oficials dels governs".

A més, recorden que també a la Comunitat Valenciana hi ha diferents col·lectius ja vacunats setmanes arrere i "no hi ha constància de cap complicació afegida".